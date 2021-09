Niño se niega a quitarse el cubrebocas para no desobedecer a su mamá

Mason, un niño de seis años de edad, se vuelve viral en redes sociales, luego de demostrar que es incapaz de desobedecer las indicaciones que le da su mamá sobre no quitarse el cubrebocas para no contagiarse de Covid-19.

En redes sociales comparten la historia del pequeño que no acepta quitarse su cubrebocas a pesar de que debía hacerlo para tomarse la foto de curso con sus compañeros de clases.

Te puede interesar: VIDEO: Niño supera la leucemia y lo reciben con aplausos en el colegio

“Mi mamá me dijo que no me quitara el cubrebocas”, es la respuesta de Mason al pedirle que se descubra el rostro para salir en la foto escolar de primer grado. A pesar de la insistencia del fotógrafo, no logra convencer a Mason de retirarse el cubrebocas ni por un segundo.

"¿Estás seguro de que no quieres quitártelo?” pregunta el fotógrafo.

“No, mi mamá me dijo en serio que me la dejara puesta a menos que esté comiendo y lejos de todos”, contesta el niño de seis años.

Con una esperanza de lograr que Mason se quite la mascarilla el fotógrafo le dice que lo haga solo por un instante para que salga bien en la foto.

“No, siempre escucho a mi mamá”, reitera el niño, quien se toma su foto sonriente pero sin quitarse el cubrebocas, por recomendación de su mamá.

Mamá felicita al niño por no quitarse el cubrebocas

En redes sociales, la mamá de Mason comparte que se siente orgullosa por la obediencia de su hijo y señala que todos los días recibe muchas muestras de cariño de la gente que felicitan al niño por su comportamiento.

“(Mason) Ha leído muchos de tus comentarios con la mayor sonrisa en su cara. Él está tan feliz de ver a tanta gente orgullosa de él y diciendo que hizo un buen trabajo”, escribe la mamá del niño de seis años.

Te puede interesar: Abuelita de 74 años salva a su perro de un caimán en Florida