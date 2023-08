¡Niño genio! Mexicano de nueve años explica cómo ganó el Mundial de Aritmética

México volvió a celebrar un campeonato mundial, esta vez en la disciplina aritmética, pues el pasado 30 de julio de 2023 en Malasia, Roi Fernando Monroy derrotó a los mejores competidores con apenas nueve años y ganó el Mundial de Aritmética representando la bandera de México.

Ante este logro conseguido de la mano de Aloha Mental Arithmetic, el equipo de Hechos AM se reunió con el “niño genio”, como le han apodado en redes, y junto a sus padres explicó cómo ha sido el proceso para este nuevo éxito, pues no es la primera vez que consigue preseas internacionales por su habilidad.

Roi Monroy resolvió 70 operaciones en cinco minutos y conquistó, por segunda vez, el Campeonato Mundial de Aritmética, por lo que se consolida como el mejor competidor de la organización en los últimos dos años.

Lo consiguió,hace unas semanas vendía chocolates para ir a #Malasia a representar a #México en ALOHA Mental Arithmetic, Roi Monroy Lozano, el hidalguense de 8 años logró el primer lugar,resolvió más de 70 operaciones matemáticas en solo 5 minutos @AztecaNoticias @Azteca_Hidalgo pic.twitter.com/Qi3SKoTCpw — Leonardo Herrera (@herreleo) July 31, 2023

Roi Monroy, el “niño genio mexicano”, quiere ser ingeniero y futbolista

En entrevista con el equipo de Hechos AM, Roi no escondió sus ganas de convertirse en futbolista, aunque agregó el temeroso “si se puede”, pues sabe que su especialidad se ubica en las matemáticas, donde ya es el mejor del mundo dentro de su rama. Por esto mismo no escondió sus ganas de convertirse en ingeniero.

Roy ingresó al de Aloha desde los 5 años como una clase extra. El ingeniero a cargo de inmediato les comentó que era muy bueno en las matemáticas y no dudó en decir que “está para campeonato”, según explicó su padre Fernando en los foros de TV Azteca.

“Es un programa en el que vas avanzando por niveles”, aseguraron sus padres, pues luego de superarlos y demostrar su capacidad, fue enviado a competir de manera internacional, donde no para de conseguir éxitos.

El pasado 8 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció y felicitó a Roi Monroy por haber conseguido el Mundial, concretamente el “primer lugar en su categoría del Campeonato Internacional de Aritmética Mental en Malasia”, celebrado en la Kuala Lumpur.

Fue una competencia entre 700 niños de 40 países distintos y en el que participó una delegación de 70 niños mexicanos, a quienes derrotó y repitió la hazaña conseguida en octubre de 2022 con otro campeonato internacional celebrado en Mérida, Yucatán.