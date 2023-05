¿Bodas sin niños? La polémica que se armó tras invitación que los excluía

¿Niños en las bodas sí o no? Así es como surgió un nuevo e intenso debate en redes sociales tras filtrarse el rechazo a una invitación porque los novios no permitían llevar menores de edad, una tendencia que muchos aseguran es cada vez más común en México y el mundo.

Todo inició con una conversación “casual” que sostenían en WhatsApp dos amigas y al final se volvió viral cuando una de las mujeres responde a la invitación de boda escribiendo: “Gracias, amiga, pero así no voy a poder asistir”. Este hecho llevó a la novia a cuestionarse si todo estaba en orden, pero lo que siguió sorprendió a más de uno.

¿Niñofobia? El debate que se abrió por invitación a boda que excluye a niños

En redes sociales se compartieron distintas posturas sobre la conversación, la cual te compartimos a continuación para que no quedes fuera del debate: ¿se les debe pedir a las personas no llevar a sus hijos a las bodas?

¿Qué decía la invitación a la boda?

Luego de que la novia cuestionara si existía algún problema con las indicaciones de la invitación, la mujer le expresó que la estimaba, pero no quería ningún problema y por eso mejor no acudiría y se limitó a responder: “La invitación dice NO NIÑOS y donde mis hijos no son bienvenidos pues yo tampoco. Te deseo lo mejor y felicidades por tu boda”.

¿Invitar o no a niños a una boda? ¡Vaya polémica!



Mientras unos se ofenden porque sus hijos "no son bienvenidos", otros afirman que pueden pasar #accidentes y no es un lugar para los pequeños.



¿Tú los invitarías? ¿Qué opinas? 🤔



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 9, 2023

Así fue como terminó la conversación, pero esta frase bastó para iniciar el debate en el que muchos afirmaron que lo correcto es no invitar a los niños a las bodas, mientras que otros felicitaron la decisión que tomó la madre de familia.

“Nuestra boda fue ‘no niños’ y la pasamos muy a gusto. No odiamos a las infancias; pero no manchen, nos casamos en un antro...Llevar menores es tan horrible como convertir las fiestas infantiles en pedas, que las pobres criaturas ni disfrutan”, escribió el usuario de Twitter Pável Gaona.

Nuestra boda fue "no niños" y la pasamos muy a gusto.



— Pável Gaona  (@PaveloRockstar) May 8, 2023

Por otra parte, algunas personas consideraron que limitar el ingreso de los niños a las bodas es un acto de desprecio hacia los menores de edad.

Este post ha sacado el adultocentrismo y desprecio por las y los niños. Se sabe que hay ambientes que no son apropiados para infantes, pero en esta época donde se desgarran las vestiduras por temas de inclusión esa misma gente es incapaz de imaginar alternativas incluyentes.

“Que necesidad de la gente de querer llevar niños a las bodas, es un evento de adultos donde hay gente borracha, y luego para qué? para que los duerman en una silla porque a la pobre criatura ya se le pasó su hora de dormir… que horror”, agregó otra usuaria.

"Que necesidad de la gente de querer llevar niños a las bodas, es un evento de adultos donde hay gente borracha, y luego para qué? para que los duerman en una silla porque a la pobre criatura ya se le pasó su hora de dormir… que horror"

Aquí parte de los comentarios del debate sobre si se les debe pedir a las personas no llevar a sus hijos a las bodas.

Que el de la boda la disfrute con sus reglas y que el que no puede llevar a los niños no vaya, hace bien, Nadie se ofende y no pasa nada.