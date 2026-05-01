Sin nada que festejar: el doloroso Día del Niño para las madres que buscan a Daniela y María José

Mientras miles de familias celebran cada 30 de abril por el Día del Niño, hay familias que viven una distinta realidad. Una donde pasan los días anhelando volver a reencontrarse con sus hijos, una donde niñas, niños y adolescentes siguen desaparecidos y sus casos siguen sin resolverse.

A casi dos décadas, las madres de Daniela y María José siguen sin tener respuestas de dónde están sus hijas, mientras los culpables las castigan con su silencio. Un recordatorio cruel de que México vive una crisis de desaparecidos.

¿Cuántos niños desaparecidos hay en México?

Las cifras son contundentes, aunque para las autoridades solo son eso, números. En el país hay más de 133 mil personas desaparecida s, y de ese total, alrededor del 17% son niñas, niños y adolescentes.

El Estado de México encabeza la lista de entidades con más casos de menores extraviados. Además, se estima que cerca de 17 mil menores han sido víctimas de robo o sustracción en el país.

Estos datos no solo muestran la magnitud del problema, sino también la urgencia de fortalecer las acciones de búsqueda y prevención. A esto se suman los mecanismos de justicia, pues en el caso de Daniela Xóchitl, los culpables lograron salir de la cárcel, pero de Dani no se sabe nada.

¿Qué les pasó a Daniela y María José?

Daniela Xóchitl Elizarrarás Rojas fue robada el 31 de mayo de 2006, cuando tenía seis años, dentro de un fraccionamiento en el Estado de México. Desde entonces, su paradero es desconocido.

Aquel día, Daniela estaba al cuidado de unas personas, las mismas que fueron detenidas, pero nunca confesaron lo que hicieron con la pequeña y, para su “suerte”, lograron salir de la cárcel.

Una situación similar enfrenta la familia de María José Monroy Enciso, cuando la menor fue robada con violencia el 21 de septiembre de 2010 en Tecámac, cuando tenía apenas 11 meses de edad.

La principal línea de investigación apunta a trata de personas con fines de adopción ilegal. Aunque el responsable fue detenido y sentenciado, nunca reveló a quién entregó a la niña.

¿Y la justicia para cuándo? Niños continúan desaparecidos en México

Uno de los principales obstáculos que enfrentan las familias es la falta de recursos especializados. En el caso de menores desaparecidos desde hace años, las imágenes de progresión de edad son clave para dar con ellos.

Sin embargo, en México, las familias han denunciado la falta de tecnología y apoyo. Esto ha obligado a algunas madres a buscar ayuda en el extranjero, en países como Brasil o Estados Unidos.

El problema de los niños desaparecidos en México no es cosa del pasado. Es una realidad vigente que, año tras año, sigue acumulando casos sin respuesta, mientras el Estado hace lo mejor que sabe hacer: olvidar.

