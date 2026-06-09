“Necesitamos redirigir el camino": Integrantes de la Red Social por México se reúnen para hacer frente a desafíos del país junto a Ninfa Salinas

El panorama para el activismo independiente en México ha cambiado drásticamente en los últimos años, obligando a los organismos comunitarios, como Red Social por México, a buscar alternativas de supervivencia.

Es por eso que los representantes de los diferentes colectivos compartieron mesas de trabajo para crear metodologías ante los conflictos que enfrenta México hoy en día.

👏Con el liderazgo de @NinfaSalinas, también presidenta del Consejo de Fundación Azteca de @gruposalinas, la Red Social Por México (@redsocialpormx) consolida una de las mayores plataformas de colaboración ciudadana. Así fue su primer encuentro anual 🤩#NoticiasEnRed con… pic.twitter.com/Gfp6vTn0Wd — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 9, 2026

Encuentro anual congrega a más de 500 asociaciones

El Encuentro Anual de Organizaciones Civiles 2026 reunió a representantes de más de 500 organismos agrupados con la meta de edificar comunidades más participativas. Los asistentes coincidieron en que el panorama actual exige acciones colectivas inmediatas.

Integrantes de agrupaciones como la Fundación Donarte señalaron que las necesidades de los sectores vulnerables van en aumento, por lo que quedarse de brazos cruzados no es una opción para el sector social.

Ninfa Salinas propone plataforma de enlace nacional

Ninfa Salinas, en su calidad de presidenta de la Red Social por México, asistió para compartir un plan enfocado en robustecer el tejido comunitario desde las bases. Durante su intervención, ofreció formalmente el uso de la red que encabeza, la cual funciona como una herramienta tecnológica y logística que actualmente vincula, coordina y activa los esfuerzos de más de mil 500 organizaciones a lo largo de la república mexicana.

El quiebre del financiamiento público desde 2018

El debate de las mesas de trabajo expuso el reto financiero que arrastran estas agrupaciones.

Los registros analizados en el foro detallan que, a partir del año 2018, un aproximado de 45 mil organizaciones de la sociedad civil dejaron de percibir los fondos de apoyo y subsidios económicos por parte del gobierno federal, una situación que debilitó la operatividad de los programas de asistencia y obligó al cierre de múltiples comedores y estancias.

Advierten rezagos institucionales en la atención comunitaria

Diversos líderes de organizaciones locales manifestaron que el aparato gubernamental suele quedarse corto en la resolución de problemáticas cotidianas.

El analista Ricardo Raphael expuso que un entorno político adverso asfixia y complica las tareas de asistencia, mientras que miembros de fundaciones aliadas insistieron en que el Estado tiene la obligación de respaldar los proyectos civiles que realizan el trabajo de campo que los servidores públicos no logran cubrir.

Integrantes de la Red Social por México se reunieron en el Encuentro Anual de Organizaciones Civiles 2026, que agrupa a más de 500 asociaciones comprometidas con fortalecer el tejido social.@NinfaSalinas, Presidenta de la Red Social por México, destacó la importancia de no… pic.twitter.com/DEm6SUdCYZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 9, 2026

Apuestan por la autogestión de la sociedad civil

El cierre del evento corrió a cargo de Antonio Domínguez Sagols, director general de Fundación Azteca, quien remarcó que el desarrollo no proviene de las administraciones gubernamentales que reparten más insumos, sino de una estructura social organizada que confía en sus propias capacidades.

Los presentes avalaron consolidar el bloque independiente para responder con mayor rapidez a las emergencias comunitarias mediante el uso de recursos propios y donaciones privadas.