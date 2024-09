Ir al kínder es un peligro para niños en Juárez, Nuevo León; esta es la razón

Padres de familia de un kínder, ubicado en la colonia Joaquín Garza y Garza en el municipio de Juárez, Nuevo León, deben de cruzar una calle llena de baches, cargando a sus hijos para evitar un accidente antes de que los niños lleguen a la escuela.

Las lluvias de los últimos días han provocado encharcamientos que incluso llegan al interior de la institución, dejando sin clases por unos días a los alumnos.

Padres de familia y vecinos del sector pidieron al municipio que repare el pavimento y que analice cómo se comporta ahora el arroyo.

Niños tienen que atravesar obstáculos para llegar a la escuela

Ir al kínder es todo un peligro para los pequeños de la colonia Joaquín Garza y Garza, y es que tienen que atravesar una calle llena de baches y escombro que parece una pista de obstáculos.

Los niños tienen que ir en brazos de sus padres para poder cruzar la destruida vía, dejada así por una inundación reciente que también alcanzó al interior del plantel.

- ¿Se le mete el agua al kínder?, se le pregunta a un alumno afectado.

- Sí y así pasa, responde.

- ¿Oye y cómo está esa agua?

- Sucia, y ahí huele por allá.

- ¿Oye, y que te quedaste sin clases unos días?

- Sí, unos días.

- ¿Por qué?

- Porque estaba el agua sucia

- ¿Estaba inundada tu escuela?

- Sí.

Por eso, ante la mínima precipitación muchos padres de familia prefieren no llevar a sus pequeños. “En tiempo de lluvia, yo la verdad prefiero no traerla, hay que pasarlos cargando y, cuando a veces, también los carros ya no respetan nos bañan de agua”, reprochó una madre de familia afectada.

Inundaciones se agravaron por pavimentación de terreno

Pero esta zona, la calle Julio Cisneros, no siempre se inundaba. A escasos metros se encuentra un arroyo que tiende a crecer, pero toda esa agua era retenida y absorbida por la tierra aledaña, sin embargo, hoy, ese terreno está lleno de concreto.

“Con cualquier agüita se está levantando todo el pavimento, entonces nosotros queremos una solución. No sé, el dueño de ese terreno qué pueda hacer, porque como le digo, a nosotros nos está perjudicando bastante”, indicó una vecina afectada.

Padres de familia y vecinos del sector pidieron al municipio de Juárez que repare el pavimento, y que analice cómo se comporta ahora el arroyo.