“No se muevan, todos abajo"; niños se refugian de balacera en Sonora

Terror e incertidumbre generó este jueves una balacera en calles de la colonia El Sahuaral, municipio de Empalme, en Sonora. Además de los pobladores, hubo un grupo de niñas y niños que vivió minutos de tensión al interior de un salón de clases en una escuela primaria.

En video quedó documentada la forma en la que la profesora al frente del grupo calma a los menores y les pide refugiarse en el piso para evitar ser víctimas de una bala perdida.

Maestra guarda la calma y establece protocolo con niños de primaria

“No se muevan por favor, todos abajo, no pasa nada. No se muevan por favor (...) Todos abajo, todos abajo nada más, todos abajo (...) No se muevan, abajo, ahorita va a pasar, no’más (sic) tenemos que estar abajo (...) Silencio porque tenemos que escuchar"; se oye en la grabación que al parecer había llevado a cabo la misma profesora.

Mientras la docente daba instrucciones a sus alumnos, las ráfagas se escuchaban muy cerca del salón de clases en esta comunidad de Empalme.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora informó que todo se trató de un ataque directo en contra de tres hombres que circulaban a bordo de un vehículo. Precisó, uno de ellos murió a causa de la balacera y los otros dos resultaron heridos.

Al lugar de los hechos, dio a conocer la dependencia de seguridad, se trasladaron elementos de La Marina, así como policías municipales y estatales. A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad Pública detalló que los agentes hallaron armas de alto poder en el vehículo de las víctimas.

En complemento a la información sobre los hechos en #Empalme, confirmamos que los alumnos de la primaria Mario Silva Cortéz ya salieron de clases y están con sus familias. 1/3 — Seguridad Pública Sonora (@SonoraSeguridad) October 20, 2022

Asimismo, la dependencia señaló que se tuvo contacto con la directora de la primaria Mario Silva Cortez y confirmó que los estudiantes estuvieron resguardados y tranquilos después de la balacera en Empalme. Minutos después, dio a conocer que los estudiantes salieron de clases y están a salvo con sus familiares.

Tras la intensa balacera, autoridades iniciaron investigaciones y activaron el operativo para dar con los responsables.

Mantienen operativos tras balacera en Empalme

Según la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la balacera comenzó cerca de las 14:00 horas, momento en el que sicarios dispararon contra tres tripulantes de una camioneta color blanco.

Además, se dio a conocer que un hombre herido tras el ataque tocó puertas y trató de ingresar a la escuela primaria para pedir ayuda y resguardarse. No obstante, fue trasladado para recibir atención médica. Asimismo, no se ha precisado el paradero y el estado de salud del otro sujeto herido.

Finalmente, María Dolores del Río, Secretaria de Seguridad Pública de Sonora, publicó un video en el que dio un balance de lo ocurrido en Empalme. Entre otras cosas, dijo que el ataque puede obedecer a una pugna entre grupos criminales.