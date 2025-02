¿Peligro inminente? Nitazenos, la droga mortal que acecha a Brasil

🚨 Brasil em alerta: uso de novos opioides sintéticos cresce no país!



Em parceria com #PNUD e @unodcprt, @mjspgov lança publicação para facilitar a compreensão e a atuação do Estado no enfrentamento desse novo desafio. ➡️ https://t.co/VSNhrwNMF9 pic.twitter.com/4CNPwUfMSC