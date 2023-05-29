Sigue en juego el acuerdo sobre el techo de deuda de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el domingo que había finalizado un acuerdo presupuestario con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para suspender el techo de deuda de 31.4 billones de dólares y que estaba listo para ser sometido a votación en el Congreso.

“Creo que es un paso realmente importante. Saca del panorama la amenaza de una suspensión de pagos catastrófica, protege nuestra recuperación económica, ganada con tanto esfuerzo e historia”. Joe Biden/Presidente de Estados Unidos.

Tras semanas de negociaciones, McCarthy y Biden alcanzaron un acuerdo provisional a última hora del sábado, pero ahora se enfrentan al reto de conseguir que la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y el Senado, liderado por los demócratas, aprueben el acuerdo antes del 5 de junio.

McCarthy predijo el domingo que contaría con el apoyo de la mayoría de sus compañeros republicanos.El acuerdo ha suscitado las críticas de los republicanos de línea dura y los demócratas progresistas, pero Biden y McCarthy creen que cuentan con suficientes votos de los moderados de ambos bandos.

El acuerdo de techo de deuda suspendería el límite de deuda hasta enero de 2025, limitaría el gasto en los presupuestos de 2024 y 2025, recuperaría los fondos COVID no utilizados, aceleraría los permisos para algunos proyectos energéticos e incluiría más requisitos de trabajo para los programas de ayuda en alimentos.

The Speaker and I made clear from the start that the only way forward is with a bipartisan agreement.



This agreement is an important step forward, and now it will go to the United States House and Senate.



Here’s my update: pic.twitter.com/u6vgKtSzvd — President Biden (@POTUS) May 29, 2023

Los retos para el acuerdo de techo de deuda de Estados Unidos

1. Republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado criticaron los plazos y las nuevas condiciones del acuerdo.

2. Si el Congreso no alcanza un acuerdo sobre el techo de deuda autoimpuesto antes del 5 de junio, podría desencadenarse una cesación de pagos que sacudiría los mercados financieros y sumiría a Estados Unidos en una profunda recesión.

3. Los republicanos controlan la Cámara de Representantes por 222 votos a favor y 213 en contra, mientras que los demócratas controlan el Senado por 51 votos a favor y 49 en contra.

4. Los demócratas progresistas de ambas cámaras han dicho que no apoyarán ningún acuerdo que incluya más requisitos laborales para las ayudas sociales. Se refieren especificamente a la ayuda alimentaria para las personas de entre 50 y 54 años.

El gran reto para el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, es conseguir que se apruebe en el Congreso, donde los republicanos de línea dura ya amenazan con hundirlo.

