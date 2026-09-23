No habrá clases para ninguna escuela de México este día de la semana según la SEP: Esta es la razón

Termina septiembre y con él llega la primera pausa oficial en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, SEP. Si tienes hijos, hermanos o familiares en educación básica, toma nota porque este fin de semana se alarga debido a la suspensión de clases.

Los estudiantes no tendrán que ir a las instalaciones educativas este viernes 25 de septiembre y tendrán tres días de descanso seguidos.

Esto dice el calendario de la SEP de la suspensión y cuándo será el próximo descanso largo para los pequeños.

¿Hay clases este viernes 25 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP 2026-2027, el viernes 25 de septiembre no habrá clases en todo el país para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

La suspensión aplica para planteles públicos y privados incorporados al sistema nacional.

#LoÚltimo | Como medida precautoria la Marina cierra puertos a la navegación en #Acapulco y #Zihuatanejo, en Guerrero; así como a embarcaciones menores en Manzanillo, Colima; Puerto Marqués, Guerrero; Lázaro Cárdenas, Michoacán; y Puerto Escondido, Oaxaca, ante la presencia del… pic.twitter.com/jakslmCjQ8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 23, 2026

¿Por qué no hay clases este viernes?

La razón de este paro de actividades no es un festivo, sino la reunión del Consejo Técnico Escolar, CTE.

El último viernes de cada mes, directivos y maestros se juntan en las escuelas para evaluar el desempeño de los grupos, revisar contenidos académicos y planear el trabajo del siguiente periodo, por lo que los estudiantes se quedan en casa.

¿Cuándo es el próximo día sin clases de octubre?

Para el mes de octubre, los alumnos tendrán que esperar hasta el final del mes de octubre para tener otro descanso escolar.

Según el calendario de la SEP, el siguiente día sin clases por reunión de Consejo Técnico será el viernes 30 de octubre, muy cerca de la celebración del Día de Muertos.

Próximo fin de semana largo oficial en noviembre

Si estás buscando un descanso donde también descansen los adultos, habrá que esperar hasta noviembre.

El primer puente oficial de ese mes comenzará el viernes 13 de noviembre por descarga administrativa, pegado al lunes 16 de noviembre por la Conmemoración de la Revolución Mexicana.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos?

Tras la pausa de este fin de semana del viernes 25 al domingo 27 de septiembre, todos los estudiantes deberán retomar sus actividades normales el lunes 28 en sus horarios normales.