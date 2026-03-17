Crueldad sin límites: abandonan a bebé recién nacido en un corral de Fresnilllo, Zacatecas
Un bebé recién nacido, aún con el cordón umbilical, fue localizado abandonado dentro de un corral en la comunidad de Rancho Grande, en Fresnillo, Zacatecas.
Los primeros minutos de vida de un bebé son cruciales para adaptarse al nuevo entorno y fortalecer el vínculo con su madre; sin embargo, un recién nacido fue abandonado desde el primer minuto de vida en Fresnillo, Zacatecas.
Gracias a los llantos, el pequeño fue localizado aún con el cordón umbilical en la comunidad de Rancho Grande, por lo que de inmediato fue puesto bajo resguardo para evitar riesgo de hipotermia.
Localizan a bebé abandonando en Fresnillo, Zacatecas
La mañana de este domingo 15 de marzo, se reportó el hallazgo del recién nacido dentro de un corral en el municipio zacatecano.
Al dar aviso a las autoridades locales, mismas que corroboraron la situación, se trasladaron en compañía de un médico para valorar el estado de salud del pequeño.
Al revisar al bebé, descubrieron que tenía el cordón umbilical, lo que indica que no llevaba mucho tiempo en que fue dejado por la madre, estableciendo así un protocolo en los alrededores para dar con la persona.
¿Hay detenidos por el abandono de bebé en Fresnillo, Zacatecas?
A pesar de que elementos de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda para dar con las personas involucradas, o familiares, no se localizó a ninguna persona.
Posteriormente, arribó una ambulancia para dar atención pre hospitalaria al menor, quien fue trasladado al Hospital General de Fresnillo por una atención más especializada.
Debido a que hasta el momento ninguna persona ha acudido a buscar al bebé, se espera que las autoridades continúen con las investigaciones, no solo por abandono de menores, sino también por posible omisión de cuidados.
En tanto, el recién nacido será trasladado a instancias del DIF Municipal, donde quedará bajo resguardo y custodia mientras se determina su situación.
¿Cómo se castiga el abandono de bebés en México?
¡Todo el peso de la ley! En el Código Penal Federal se establece prisión de 1 mes a 4 años por abandonar a un menor incapaz de valerse por sí mismo, si no resulta en daño.
Además de estas sanciones, se pierde la patria potestad de inmediato cuando se observan lesiones premeditadas, como homicidio.