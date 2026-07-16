¡Tensión máxima! Rescatan en helicóptero a menor de 13 años tras brutal caída en CDMX

Una operación contrarreloj se desplegó este martes en la Ciudad de México para salvar la vida de una adolescente de 13 años que sufrió una fuerte caída desde una altura aproximada de dos pisos al interior de su domicilio. La gravedad de las lesiones obligó a activar un puente aéreo del Agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con el objetivo de reducir al máximo el tiempo de traslado hacia un hospital especializado.

La menor presentó un traumatismo craneoencefálico severo, una lesión que puede poner en riesgo la vida y requiere atención médica inmediata, por lo que los cuerpos de emergencia coordinaron un operativo especial entre unidades terrestres, personal del ERUM y el helicóptero de la SSC.

Así fue el puente aéreo para trasladar a la menor lesionada

De acuerdo con los primeros reportes, la adolescente fue atendida inicialmente por paramédicos y trasladada en ambulancia hasta el Deportivo Xochimilco, donde ya la esperaba un helicóptero del Agrupamiento Cóndores.

Una vez estabilizada, la aeronave despegó con dirección al estacionamiento de un centro comercial ubicado sobre Calzada México-Tacuba, casi en el cruce con Marina Nacional. Ahí se desarrolló la segunda parte del operativo.

Al aterrizar, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) recibió a la paciente y la trasladó nuevamente por vía terrestre en una ambulancia hasta el Hospital Pediátrico de Legaria, donde continuará bajo atención médica especializada.

Durante las maniobras se implementó un discreto dispositivo de seguridad para facilitar el aterrizaje y evitar contratiempos que retrasaran el traslado, ya que en este tipo de emergencias cada minuto puede marcar la diferencia.

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¿Qué es un traumatismo craneoencefálico?

El traumatismo craneoencefálico (TCE) es una lesión cerebral provocada por un golpe o impacto en la cabeza. Se considera una de las principales causas de daño cerebral traumático y puede afectar funciones esenciales del organismo dependiendo de la zona del cerebro comprometida y de la gravedad del impacto.

El encéfalo, que incluye el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, está protegido por el cráneo. Sin embargo, un golpe de gran intensidad o un movimiento brusco de aceleración y desaceleración puede ocasionar lesiones importantes en el tejido cerebral.

¿Por qué esta lesión puede ser tan grave?

Los especialistas explican que el daño provocado por un traumatismo craneoencefálico ocurre en dos etapas. La primera corresponde al impacto directo que provoca la contusión cerebral. Posteriormente puede aparecer una lesión secundaria derivada de complicaciones como inflamación del cerebro, hemorragias o aumento de la presión dentro del cráneo.

Estas complicaciones pueden desarrollarse durante las horas o días posteriores al accidente y, en los casos más severos, comprometer el pronóstico del paciente si no recibe atención médica oportuna.

Por esa razón, el traslado rápido de la adolescente mediante el puente aéreo fue una medida clave para que recibiera atención especializada en el menor tiempo posible.

