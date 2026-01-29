Violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Enfrentamientos y robos marcan la noche

Durante la noche y madrugada se registraron diversos acontecimientos delictivos en la Zona Metropolitana de Guadalajara , comenzando en el municipio de Guadalajara, donde un enfrentamiento armado en la colonia Del Sur movilizó a las corporaciones de seguridad.

Enfrentamiento armado y lesionado en la colonia Del Sur

Cerca de las 23:45 horas, residentes de la zona notificaron múltiples detonaciones en la intersección de las calles Guatemala y Jamaica. De acuerdo con las indagatorias iniciales, el conflicto se originó cuando tres individuos intentaron irrumpir en una vivienda, acción que fue repelida por un escolta mediante el uso de fuerza letal.

En el sitio de la agresión, las autoridades aseguraron diversos indicios en un perímetro de tres manzanas, encontrando vestimentas, casquillos de arma corta y una pistola que permanecía oculta bajo un automóvil.

🔴#IMPORTANTE | En calles de la Col. Del Sur una persona resultó lesionada con arma de fuego.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/oqmn90mLQ3 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 29, 2026

Posteriormente, se notificó el ingreso de un varón herido a la Cruz Verde Leonardo Oliva; el sujeto presentaba un impacto de bala en la extremidad inferior y se presume su vinculación con el tiroteo. La escena quedó bajo resguardo para las diligencias de la Fiscalía de Jalisco.

Intento de robo a cajero automático en la colonia Americana

En un evento distinto ocurrido a las 23:15 horas, elementos de la policía tapatía frustraron un robo en la colonia Americana. Durante un patrullaje por la avenida Niños Héroes, en su cruce con Unión, los oficiales avistaron una sábana que obstruía la visión hacia un cajero automático de una sucursal bancaria.

Al aproximarse, detectaron a un hombre de 31 años que salía apresuradamente del recinto, el cual ya había sido manipulado y se encontraba abierto. El individuo fue interceptado cuando intentaba sustraer las cartucheras del efectivo. Tras una revisión, los agentes le confiscaron una dosis de sustancias ilícitas.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue detenido al intentar robar un cajero automático sobre Niños Héroes y Unión en la Col. Americana de Guadalajara.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/BX3mq2DJUP — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 29, 2026

A pesar de que la institución financiera indicó que el equipo no estaba en servicio, el detenido fue remitido a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República.

Hallan cadáver en Tonalá; víctima presenta herida de bala en la cabeza

Por otra parte, en el municipio de Tonalá se realizó el hallazgo de un hombre fallecido. El descubrimiento ocurrió tras el reporte de un vigilante privado en el Camino al Vado, cerca del asentamiento Haciendas de Tonalá. La víctima, un masculino de aproximadamente 40 a 45 años de edad, fue localizada sin vida sobre un montículo de arena con rastros hemáticos visibles.

Paramédicos de los servicios médicos municipales confirmaron que el deceso fue provocado por un disparo de arma de fuego en el cráneo . Debido a las condiciones de aislamiento del lugar, no se obtuvieron datos sobre los responsables del homicidio. Peritos forenses y agentes de investigación se encargaron del levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue metropolitana.

🔴#IMPORTANTE | Un sujeto fue agredido con arma de fuego en el Camino a El Vado en el municipio de Tonalá.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/dpNgVCa8Zy — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 29, 2026

Finalmente, en el centro de Guadalajara, la intervención policial evitó una estafa contra dos comerciantes de artículos deportivos. Los afectados solicitaron ayuda en el Paseo Alcalde y Juan Álvarez tras sospechar de la autenticidad del efectivo con el que un cliente pretendía liquidar una compra de gorras valuada en 8,500 pesos.

Al intervenir, los oficiales aseguraron a un joven de 19 años que portaba 26 piezas de papel moneda falsificado: dieciséis ejemplares de 500 pesos, ocho de 100 y uno de 200 pesos. El implicado, quien había contactado a los vendedores mediante redes sociales, fue trasladado a las instancias federales para determinar su situación legal por el uso de divisas apócrifas.

