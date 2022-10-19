Panistas acusan a Noroña de retarlos a golpes en San Lázaro

Durante una ceremonia por el aniversario luctuoso de Cárdenas en San Lázaro, se registró un conato de riña en el que estuvo involucrado el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, y diputados panistas.

En redes sociales, el diputado Carlos Valenzuela, compartió un video en el que acusa a Noroña de "bravucón" e intentar generar violencia en la Cámara de Diputados.

Noroña siendo Noroña. Así llego bravucón de @fernandeznorona a querer generar violencia en la @Mx_Diputados pic.twitter.com/j2xqk8H6qt — Carlos Valenzuela (@cvalenzuelag1) October 18, 2022

En las imágenes se observa a Noroña acompañado del panista Jorge Romero, quien se interponía entre el petista y el legislador Rodrigo Sánchez Zepeda para evitar una pelea.

"Ay, ay, ay, se arman los golpes", se escucha que una mujer dice mientras Romero tranquiliza a Noroña.

"Que bueno que lo llamamos, ya casi se arman los golpes", dijeron algunos diputados que presenciaron el momento en que Noroña encaró a uno de los panistas.

Noroña arremete contra el PAN durante homenaje a Cárdenas

Para recordar al expresidente Cárdenas, Noroña acusó al PAN de ser el mismo partido que se fundó durante el periodo presidencial cardenista, incluso algunas acciones y agrupaciones que se formaron para defender a la iglesia católica y el anticomunismo.

"Hoy como ayer la Acción Nacional no cambia y representa lo mismo", explicó Noroña en tribuna.

En su turno, el panista Rodrigo Sánchez Zepeda respondió a las acusaciones del petista y al iniciar su discurso dijo: "espero no herir la susceptibilidad de Changoleón", esto habría causado el enojo de Noroña, quien lo encaró en la Cámara de Diputados.

Varios panistas acusaron al diputado Noroña de retar a golpes y decir varias groserías a Sánchez Zepeda en el recinto de San Lázaro.