Entre la apatía y desconfianza: El “fracaso” de la elección Judicial en Jalisco

La histórica elección al Poder Judicial quedó marcada por una participación ciudadana alarmantemente baja en Jalisco, que refleja una profunda apatía, desinformación y falta de confianza en el proceso.

Según datos oficiales, apenas el 7.1% de la lista nominal acudió a las urnas, lo que significa que de los más de 6.7 millones de personas con credencial para votar, menos de 500 mil participaron.

¿Qué pasó en la elección al Poder Judicial en Jalisco?

Esta elección, que los propios morenistas tacharon como “exitosa”, no logró motivar a la ciudadanía ante un proceso viciado con acordeones o candidatos con preferencias hacia un partido político.

“El hecho de que se fueran a afiliar a partidos políticos o los partidos hayan puesto sus candidatos, pues no me motivó a participar. ¿Qué garantía me da que mañana, cuando necesite un juez, ese juez no tendrá preferencias por otra persona?”, narró una habitante.

¿Ni las autoridades votaron en Jalisco?

Autoridades y expertos calificaron esta elección como poco atractiva para la ciudadanía, incluso Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara, señaló que el ejercicio no generó interés ni certeza.

“No le dio certeza, ni interesa a la ciudadanía tristemente... Hoy lo que vimos es una elección que no motivó a la ciudadanía a salir a votar”, declaró ante medios de comunicación.

Municipios con menor participación en la elección judicial

El fenómeno de abstencionismo fue generalizado, pero algunos municipios destacaron por sus cifras extremadamente bajas. Los municipios de La Barca, Lagos de Moreno y Tepatitlán encabezan la lista de los menos participativos, con una asistencia que no superó el 6% en ninguna de las tres localidades.

Este dato evidencia que en muchas zonas el proceso no logró ni siquiera captar la atención básica necesaria para incentivar el voto.

En comparación con otras entidades del país, Jalisco se posicionó como el segundo estado con menor participación en esta elección. Apenas fue superado por Guanajuato, que registró un nivel aún más bajo.

Lo que pone en entredicho la legitimidad del proceso y de las autoridades judiciales electas, pero sobre todo del nuevo Poder Judicial que no cuenta con la confianza ni el respaldo claro.