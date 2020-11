“Me quieren amordazar”: Noroña tras negarse a usar cubrebocas en sesión de INE

La sesión ordinaria que se realizaba en el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró un receso porque el representante del Partido del Trabajo (PT) en ese órgano, Gerardo Fernández Noroña, no quiso usar el cubrebocas.

Durante la sesión, cuando el diputado del PT iba a tomar la palabra, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, le pidió de manera atenta que portara un cubrebocas.

“Diputado, perdóname. Antes de darle la palabra, le recuerdo que los protocolos del instituto establecen el uso obligatorio del cubrebocas mientras estemos en las instalaciones”, exhortó Córdova a Noroña.

Ante los hechos ocurridos hoy en la sesión de Consejo General, es importante recordar que el protocolo para el regreso a las actividades presenciales en el @INEMexico en el marco de la pandemia de #COVID19 ordena el uso obligatorio de cubrebocas en las instalaciones. pic.twitter.com/b17OmFCn36 — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) November 26, 2020

Sin embargo, el legislador del PT aseguró que la petición era un intento de “amordazarlo” y argumentó que no se lo ponía porque necesitaba beber agua.

“Sé que me quieren amordazado, además tomo mucha agua, consumo energía al momento de intervenir, no puedo tomar agua con el cubrebocas puesto”, explicó.

El consejero presidente del @INEMexico, @lorenzocordovav decretó un receso de 15 minutos, a las 12:45 minutos más, minutos menos, irá mi intervención. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) November 26, 2020

Pero Córdova insistió en que debía ponerselo, pues una de las medidas para sesionar es el uso de cubrebocas mientras se encontraran en el instituto.

“No está tomando agua, le ruego”, dijo, hasta que fue interrumpido por Noroña, quien replicó que había una distancia suficiente para evitar contagios y que el área estaba ventilada.

“Si me quiere censurar en mi intervención, lo entiendo, no puedo hablar amordazado, así no hablo en la tribuna de la cámara”.

Declara el @INEMexico un receso derivado de la negativa del representante del PT a ponerse un cubrebocas. — @INEMexico (@INEMexico) November 26, 2020

El consejero presidente del INE volvió a pedirle que se lo colocara para continuar con la sesión; debido a la negativa del legislador del PT, el INE decidió hacer un receso y reanudaron la sesión cuando los integrantes del Consejo General estaban ya en sus oficinas.

A través de redes sociales, tanto Córdova como otros consejeros del INE criticaron la actitud de Noroña de negarse a usar el cubrebocas durante la sesión.