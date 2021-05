Abuelita de 105 años celebra su cumpleaños con salud y alegría.

En Santo Domingo Este, República Dominicana, una abuelita de 105 años celebra su cumpleaños con salud y alegría.

Con una sonrisa llena de esperanza y optimismo, María de la Cruz Sánchez, abuelita de 105 años celebra su cumpleaños con salud y alegría por todo lo alto junto a sus familiares y amigos y dice que a pesar de su edad, se siente en perfecto estado de salud.

Y es que doña María de la Cruz Sánchez narra que tuvo muchas vicisitudes, pero que nada de eso logró quitarle el sentido del humor que contagia a todos los que están a su alrededor. “Yo pase muchas cosas, pero no importa la guardia. Yo pase muchas cosas, pero hasta que me case con un hombre bueno”.

<b>Secreto para una larga vida</b>

Doña María explica que el secreto para lograr tener una vida larga y plena es mantenerse alejada de los vicios y comer de manera saludable. “Yo solo pensaba en mi comida, comer y comer. Y me desayunaba con batata asada y leche de vaca”.





A pesar de que hace tres años, vive con una discapacidad visual, esto no ha sido obstáculo para que continúe bailando y cantando.

Su nieta Amanda del Rosario, dice cuando la visita tiene que ponerse al tanto de lo que está ocurriendo en el país ya que su abuela está al pendiente de todo lo que acontece. “Para mí es un ejemplo y una gran bendición, porque ciertamente llegar a esa edad con esa memoria, una persona sumamente inteligente a sus 105 años. Ella es el gozo hecho persona, ella canta sus canciones favoritas y ella siempre dice, no me lloren”.

José Danilo del Rosario externa que siempre vio en su madre una mujer fuerte y aguerrida, que nunca se afligió ante nada y que dedicó toda su vida al trabajo y a su familia. “Es algo extraordinario, llegar a 105 años, una cosa que no se ve siempre. No es fácil en estos días, me siento bien porque mamá es una mujer que nunca tuvo vicio y todo lo dedico a sus hijos.

<b>Descendencia</b>

Doña María enviudó a los 80 años y desde entonces no se volvió a casar. Tuvo 13 hijos, de los cuales tiene 18 nietos y 40 bisnietos.

Familiares y amigos definen a doña María como la alegría hecha persona ya que cuando hay situaciones difíciles, siempre le gusta cantar.