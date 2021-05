Colombia protesta contra reforma tributaria

A pesar de las multitudinarias protestas, de los cacerolazos y de las voces que exigen el retiro de la reforma tributaria, el presidente de Colombia, Iván Duque, asegura que no cederá ante caprichos ni posiciones tercas. El mandatario sostiene que su país saldrá adelante unido, sin divisiones y con el permiso de las instituciones para hacer los cambios necesarios. Sin embargo, el gobierno tiene en contra a la mayoría de bancadas en el Congreso y a la ciudadanía.

El pueblo inconforme se ha concentrado en manifestaciones en las principales ciudades del país. La protesta es en rechazo a la reforma tributaria, en contra de la pobreza monetaria, y es que solo en Bogotá, dos de cada cinco personas viven en pobreza monetaria.

Situación de orden público en Cali no da tregua: hay muertos y heridos

La situación más crítica en materia de orden público se ha presentado en la ciudad de Cali, donde grupos de manifestantes han vandalizado entidades públicas, bancos y notarías. Autoridades han confirmado que detrás de los hechos vandálicos están personas disidentes de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional.



En todo Colombia, hay quien expresa su posición contraria al gobierno nacional, a quien culpan del desempleo y los altos índices de pobreza que hay en el país. La ciudadanía cree que no tiene sentido elevar los impuestos en un momento donde la economía enfrenta uno de sus peores momentos en las últimas décadas, pero el gobierno argumenta que retirar la reforma tributaria, enviaría un mensaje negativo de incertidumbre financiera y haría más daño a la economía de la nación.

“No se ampliará la base de contribuyentes de renta”: Duque sobre cambios en la reforma tributaria

“Dentro del trámite legislativo del nuevo texto, no se incluyen ni aumentos de tarifas a bienes y servicios relacionados con IVA, ni se alteran las reglas del juego vigentes relacionadas con ese impuesto. Tampoco se ampliará la base de contribuyentes del impuesto de renta, de tal manera que quien hoy no paga ese impuesto, no lo va a pagar”, - Iván Duque, Presidente de Colombia.



Sin embargo, ni la declaración de Duque dio certidumbre porque tras sus palabras, los partidos políticos se muestran divididos. Unos dispuestos a la discusión y otros pidiendo que se retire el proyecto.

Solo dos aseguran estar listos para iniciar diálogos con el gobierno, con el objetivo de construir un nuevo texto de la reforma.



