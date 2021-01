Acción Nacional presentará denuncias por manejo electoral en proceso de vacunación

Ciudada de México. El presidente nacional del PAN, Marko Cortés y legisladores de ese partido anunciaron que su partido presentará nuevas denuncias por lo que calificaron como un pésimo manejo de la pandemia y por medrar electoralmente con el proceso de vacunación al que calificaron como desastroso, y que podría dejar, indicaron, miles de personas contagiadas más y otros miles más de decesos afectando a todo el pueblo de México. Marko Cortés dijo que se está incurriendo en negligencia criminal en este proceso de vacunación.

“Ya se han presentado denuncias con lo que ha venido ocurriendo en todo este proceso tan lamentable y desaseado de la pandemia. Este nuevo capítulo amerita una nueva denuncia, que es el proceso de vacunación, en donde se hace con criterios políticos, en donde no se transparenta los contratos, en donde no hay suficiencia de vacuna para todos los mexicanos, todo este proceso negligente en donde no se difunde claramente quienes son los que se han vacunado, donde se brinca la fila, todo este proceso tan desaseado que sigue costando vidas, el bloqueo a estados, municipios y a la iniciativa privada, también tiene que ser denunciado por negligencia criminal, por obstrucción en la posibilidad de salvarle la vida a los mexicanos y mexicanas”.

Informó que las denuncias se harán ante instancias nacionales e internacionales.

“Y nuevamente lo haremos ante la Fiscalía General de la Republica, nuevamente lo haremos ante la Organización Mundial de la Salud y ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque la Comisión de los Derechos Humanos de México no sirve para nada. Entonces lo haremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una instancia que este enterada, porque al paso del tiempo, yo estoy seguro, y cuando tengamos una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, el gobierno morenista será citado a rendir cuentas por esa negligencia criminal en el manejo de la pandemia que costo muchas vidas humanas”.

Destacó que estamos en una elección de Estado.

“Esto demuestra que estamos ante una elección de Estado, el gobierno actúa sin principios y sin escrúpulos, lo único que le importa es conservar el poder”.

Además el dirigente nacional panista calificó como un error el consentir que se redujera el número de vacunas que recibiría nuestro país en estos días como se dio a conocer, ya que en México hay un mayor número de personas muertas y la tragedia que se vive es muy superior a cualquier otra nación, incluso en las más pobres. En esas naciones, dijo, no se vive la enorme tragedia que se registra en nuestra nación.

Marko Cortés también pidió que se transparente todo el proceso de adquisición de las vacunas así como se hizo con el caso del general Cienfuegos.

¿Qué es lo que oculta el gobierno morenista que no quiere dar a conocer los contratos para las compras de las vacunas?, ¿qué es lo que oculta el gobierno?, ¿en realidad se están comprando las suficientes vacunas para la población?, ¿por qué no se difunden en un portal de la Secretaría de Salud los nombres de todas y todos los mexicanos que van vacunados? Esta opacidad ya parece la del caso de las pipas. Así como se hizo pública, aunque sea parcial, la información del caso del general Cienfuegos, así se debería de transparentar el contrato con Pfizer, pero también con las otras empresas de vacunas. El proceso de vacunación en México va demasiado lento y ha sido un verdadero caos, apenas se ha logrado vacunar al 0.3 por ciento de la población, de 120 millones de habitantes".