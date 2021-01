Acusa PAN a Morena de buscar privilegios para vacunar contra COVID

Cd. de México.- Ante las versiones de que algunos diputados de Morena buscan privilegios para acceder a la vacuna contra el COVID, llovieron críticas, Incluso algunos de Morena como Alfonso Ramírez Cuéllar.

En su cuenta de Twitter, calificó de inaceptable y vergonzoso dar prioridad a legisladores antes que a médicos, enfermaras y adultos mayores.

Los reproches llegaron hasta la sesión virtual de la Comisión Permanente, luego de que Morena se negó a que el INE vigilara que la vacuna contra el COVID no se use con fines electorales.

“Y, ahora, hasta ustedes están pidiendo tener preferencia sobre los ciudadanos, ni ustedes mismos respetan su propio plan de vacunación. Nosotros pedimos que en la calendarización no se dejara afuera a la población vulnerable. Que se cubriera al cuerpo médico del sector público y también del sector privado. Por supuesto, también a nuestros adultos mayores y no a ustedes ni a sus operadores políticos. Tampoco a funcionarios públicos de Morena ni a sus clientelas políticas”, acusó la diputada del PAN, Cecilia Patrón Laviada.

En el debate, nadie de Morena salió a desmentir o a rechazar la petición de legisladores para ser vacunados antes. Solo defendieron el uso de la vacuna.

“Resulta que hay que suspender la campaña de vacunación, yo creo, para que no se vaya a comprar votos con la vacuna. Son ridiculeces. Tampoco quieren que se vacunen los servidores de la nación. No todos, eh. Aclaro, no a todos. Los que están en las brigadas de vacunación. Eso es mezquindad”, sostuvo la senadora de Morena Antares Vázquez Alatorre.

Mientras en redes sociales, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, señalo que aunque la actividad legislativa es importante, pero no esencial, los diputados de su partido respetaran las fechas del Plan de Vacunación contra el COVID, con lo que les cerró la puerta a algunos legisladores que piden prioridad en la aplicación.