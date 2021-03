Adultos mayores reciben vacuna contra la Covid-19 en su auto

Toluca, Estado de México. La vacunación contra la Covid-19 en automóvil llegó al Estado de México. A partir de este jueves, se habilitó un módulo de este tipo en el Centro de Convenciones de Toluca. Ahí se esperan aplicar 2 mil 500 dosis de la de Pfizer. El proceso de vacunación se lleva 45 minutos con el tiempo de observación incluido.

Los primeros adultos mayores vacunados, llegaron esta mañana en sus autos acompañados de algún familiar; al ser inoculados por las enfermeras lucían tranquilos y contentos.

Adulto mayor, conoce los beneficios de vacunarte:

Los expertos en salud recuerdan que cuando nos vacunamos, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. A algunas personas, por ejemplo, las que padecen enfermedades graves, o quienes tienen muy bajas sus defensas, en algunas ocasiones no se les aconseja vacunarse contra determinadas enfermedades o su respuesta no protege como personas sanas; por lo tanto, la protección de esas personas depende de que los demás nos vacunemos y ayudemos a reducir la propagación de tales enfermedades.



¿Es segura la vacuna?

Los especialistas revelan que la vacuna es segura, explican que todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las diferentes fases de los ensayos clínicos, y siguen siendo evaluadas regularmente una vez comercializadas. Los científicos también siguen constantemente la información procedente de diferentes fuentes en busca de indicios de que una vacuna pueda tener efectos adversos.

Recuerden que para poder vacuarse, deben acudir con comprobante de domicilio e identificación oficial al módulo que se les asigne.

El módulo del Centro de Convenciones de Toluca abrirá de 9 de la mañana a 5 de la tarde y estará habilitado hasta el fin de semana.