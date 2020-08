FOTOS: Alcalde de Dolores Hidalgo prohíbe eventos masivos; celebra XV años de su hija

El alcalde de Dolores Hidalgo, Miguel Ángel Rayas, generó polémica al difundirse varias fotos de la fiesta de XV años de su hija, donde no se respetó ninguna medida sanitaria para evitar contagios por coronavirus.

Miguel Ángel Rayas fue criticado por parte de empresarios, opositores políticos y líderes de opinión, ya que expusieron la incongruencia del presidente municipal ante la pandemia por Covid-19.

“Primero se niega a reunirse con los del gremio de los eventos, para hablar acerca de cómo pueden abrir con todas las medidas, y ahora él hace su fiesta, resultan poco coherentes sus acciones”, dijo un organizador de eventos.

De acuerdo con medios locales, la fiesta de XV años de su hija se celebró el pasado 8 de agosto, la cual incluyó meseros y banquetes.

Fue a través de la cuenta de Instagram donde la hija del alcalde publicó algunas fotos del evento; en ellas se puede ver a los invitados sin cubrebocas y sin medidas de distanciamiento social.

Al revelarse el evento, Mari Carmen Soria Narváez, excandidata a la alcaldía de Dolores Hidalgo, detalló que el alcalde del PRI no siguió con los protocolos que él mismo impuso.

“Han llegado oficios a comercios para que no operen después de las cinco de la tarde […] la fiesta es un acto de prepotencia y de deslealtad hacia sus ciudadanos, pero no me sorprende si expone a su propia hija y a su familia, qué podemos esperar de él como ciudadanos”, dijo.

Hasta el momento, el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato tiene más de 400 casos confirmados de COVID-19, y más de 30 defunciones, según la Secretaría de Salud estatal.

