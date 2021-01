Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, da positivo a Covid-19

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se sumó a la lista de mandatarios que han dado positivo a Covid-19. En redes sociales, el priista indicó que está bien y que se mantendrá aislado siguiendo las recomendaciones de salud.

“Como parte de las acciones de prevención, me realicé la prueba COVID-19; he dado positivo. Estaré aislado y seguiré las recomendaciones de salud. Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento desde Oaxaca a las funciones que como gobernador me corresponden”, indicó Murat en su cuenta de Twitter.

TE RECOMENDAMOS:

¿Qué se sabe sobre el joven que irrumpió en el Capitolio disfrazado de guerrero Sioux?

Murat se convirtió en el último mandatario en dar positivo. El penúltimo fue el mandatario de Guanajuato, Diego Singue, quien incluso fue hospitalizado durante tres días para recibir atención.

Luego de Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero; Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro; Adán Augusto López, gobernador de Tabasco; Omar Fayad, gobernador de Hidalgo y Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur.

TE PODRÍA INTERESAR:

López Obrador admite que no ha sido invitado a toma de protesta de Biden

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como Mauricio Vila, gobernador de Yucatán; Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán; José Rosas Aispuro, gobernador de Durango; Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo y Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.