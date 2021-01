López Obrador admite que no ha sido invitado a toma de protesta de Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no ha sido invitado a la toma de protesta de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, pero aclaró que de todas maneras ha decidido salir poco del país.

“No tengo invitación y he decido salir poco desde que estoy en la presidencia solo he hecho un viaje a Washington a la Casa Blanca, porque era muy importante que se iniciará el Tratado de Libre Comercio y por eso decidí salir, siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior”, dijo el mandatario al ser cuestionado si estaría dispuesto a asistir a Washington.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que no habrá diferencias, problemas o pleitos con Biden, ya que tiene que haber entendimiento entre los dos gobiernos.

“Tenemos muy buena relación con todos los gobiernos, mantenemos muy buena relación con el presidente Trump y consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va a haber pleitos con el presidente Biden.

“Tenemos que ponernos de acuerdo, tiene que haber entendimiento, no podemos ser vecinos distantes, tiene que haber una política de buena vecindad por muchas razones, son 38 millones de mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos”, dijo el presidente López Obrador.

En su conferencia en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo dijo que la mejor política exterior es iniciar con la interior.

“Vamos a ser respetables y respetados en el mundo y eso lo logramos sin necesidad de estar viajando tanto, ya ven como era antes, se la pasaban los presidentes viajando por todos lados. Aviones llenos, uno para los funcionarios y otro para los medios, hasta iban a comprar fayuca”, agregó el presidente López Obrador.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ no ha sido invitado a la toma de protesta de Joe Biden pic.twitter.com/W2vuUdMJ7y — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 7, 2021

EL PRESIDENTE RECUERDA VIAJES AL EXTRANJERO CARÍSIMOS

“Me acuerdo que cuando estaban empezando los hornos eléctricos, en un viaje así al extranjero, se dio a conocer que traían los invitados hornos eléctricos y se llevaban hasta el perico a los viajes carísimos



Yo les comentaba que hace poco, el último viaje que hizo el presidente Peña, porque a veces los funcionarios públicos actúan sin que los altos directivos se den cuenta, pero el Estado Mayor, que era todopoderoso, hacía y deshacía, imagínense el poder del Estado Mayor, importaban hasta su alimentación… En el último viaje, a Argentina o Colombia, lo que costó el viaje fue millones de pesos, solo cobraron por servicio de internet siete millones de pesos para el viaje, increíble”, dijo el mandatario.