Ambulante da cabezazo a joven con discapacidad cerca de Metro Zapata

Un hombre que presuntamente es ambulante fue detenido en las inmediaciones del Metro Zapata, en la alcaldía Benito Juárez, luego de que fuera acusado por la madre de un menor de edad de haberlos golpeado, pese a que una de las víctimas padece una discapacidad.

En una grabación de vecinos de la zona, la madre del menor relata que llegaron al lugar acompañados de otros jóvenes para vender comida en un triciclo, pero un grupo de ambulantes se opuso, por lo que uno de ellos comenzó a agredirlos para que se retiraran.

TE PODRÍA INTERESAR:

Lo que tienes que saber sobre los carriles reversibles de Circuito Interior

La madre, al ver la escena, se acercó y el hombre se fue en su contra, de acuerdo con un video tomado por vecinos, y el joven, al ver agredida a su madre, le pidió que no le hablara con groserías y el ambulante le dio un cabezazo que le lastimó la nariz.

De inmediato, llamaron a una patrulla de la alcaldía para que apoyara a la madre del menor a interponer una denuncia.

El presunto ambulante llama por teléfono y deambula en la zona para evitar acercarse a los policías, uno de ellos cuestiona a la mujer sobre los hechos, por lo que ella procede a narrar lo que sucedió y aseguró que procederá legalmente por la agresión en contra del menor de edad.

TE PODRÍA INTERESAR:

Basílica de Guadalupe comparte el programa de sus Celebraciones Eucarísticas

"Él contrató a mi sobrino y a mi hijo para trabajar el dia de hoy, yo sabiendo que la zona es medio conflictiva se me ocurrió venir con ellos a cuidarlos, cuando me di cuenta el señor y la señora se acercaron a agredirlos y les dijeron que no se podían poner aquí y empezaron a llamar gente para que los espantaran”, dijo la mujer al oficial.

“Yo permanecí sentada hasta que se pusieron violentos, cuando empezaron a amedrentar, y ya fue cuando intervine. Entonces se me aventó encima el caballero y él (su hijo) se espantó. No iba a proceder hasta que las señoritas que vieron todo me dijeron que si iba a proceder, porque le dieron un cabezazo en la frente a un menor de edad”, explicó en la grabación.

Elementos de Proximidad #BlindarBJ detuvieron a un presunto comerciante ambulante identificado como “Benjamin N” y lo trasladaron al ministerio público por agresiones a un menor de edad en Av. Felix Cuevas y Universidad (Metro Zapata). pic.twitter.com/hADvbZXGOC — Blindar BJ (@BlindarBJ) December 10, 2020

Vecinos de la zona y el hombre que contrató a los jóvenes apoyaron a la mujer para que interpusiera la demanda.





Debido a esta agresión, la alcaldía de Benito Juárez informó que personal de la vía pública retiró los puestos ambulantes de avenida Universidad y Félix Cuevas.

Por su parte, el ambulante identificado como Benjamín ‘N’ fue detenido y presentado ante el Ministerio público.

Esto sucedió afuera del Metro Zapata

TE PODRÍA INTERESAR:

En CDMX regresará alcoholímetro por fiestas decembrinas