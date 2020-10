Crédito: Presidencia de la República

Azteca Noticias Politica - Notas Compartir Tweet

AMLO pide a Corte Suprema no negarle al pueblo su derecho a participar en la vida pública del país

AMLO dijo que espera que el pleno no use el pretexto de que con la consulta ciudadana para saber si se enjuician a cinco ex presidentes se violan los derechos humanos.