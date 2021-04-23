Animales regresan a río contaminado en Brasil luego de ser limpiado

En el marco del Día de la Tierra, una buena noticia. El Pinheiros, un río contaminado en Sao Paulo, se consideraba una causa perdida. Pero los avistamientos recientes de peces, patos y garzas en sus aguas han generado nuevas esperanzas de que la vida silvestre pueda regresar al río que atraviesa el corazón de la extensa ciudad sudamericana.

El gobierno de Sao Paulo tiene un ambicioso proyecto para limpiar Pinheiros para fines de 2022 y han estado retirando miles de toneladas de basura de sus aguas. "Ya hemos retirado 30,000 toneladas de basura superficial del río. Hoy tenemos 20 barcos trabajando diariamente para limpiar el río Pinheiros", dijo a Reuters el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, a Reuters el martes (20 de abril).

"Este es el proyecto ambiental más grande del país en términos de inversión, una inversión de 4 mil millones de reales (727,344 millones de dólares), 2,5 mil millones de reales (454,590 millones de dólares) en inversión pública y 1,5 mil millones de reales (272,754 millones de dólares). "En inversión privada. Para rescatar un río que durante 70 años se ha convertido en un mal ejemplo para Sao Paulo, un río contaminado y pestilente", agregó.

Marrecos Irerê no Rio Pinheiros. Sinal de que a vida está voltando ao rio. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas é gratificante ver os avanços. Devolver o Rio Pinheiros despoluído será um dos grandes legados da nossa gestão. 🙏 #NovoRioPinheiros pic.twitter.com/Ui7t3p1iq3 — João Doria (@jdoriajr) April 19, 2021

Esperanza para el río y la Tierra

Si bien los expertos creen que los esfuerzos podrían lograr cierto éxito dentro del plazo estipulado, una mejor oxigenación del agua y una reducción del mal olor del Pinheiros requerirá un esfuerzo a largo plazo. El río recibe los efluentes de 290 industrias y desechos de 400,000 familias solo en Sao Paulo antes de unirse al río Tietê.

Sin embargo, con mejoras visibles en sus aguas, hay nuevas esperanzas de que los residentes de la ciudad más grande de América del Sur hagan todo lo posible para mantener limpio el río cuando regresen a sus orillas.

"Hablamos de tener un carril para bicicletas, tener parques, cafés, una vida cultural cerca del río. Espero que la población abrace esta agenda de mantenerlo limpio. Porque los miles de millones que se están gastando no harán nada si no hay ningún cambio en la actitud de cada (Sao) Paulista, de cada ciudadano", dijo José Bueno, arquitecto y urbanista de Rios e Ruas, un grupo ambiental que monitorea la salud de los ríos de Brasil.

Un ave nada en el río Pinheiros.|AMANDA PEROBELLI/REUTERS

"Cuando veo peces en el río Pinheiros, veo vida. Entonces no estamos defendiendo algo invisible, algo abstracto. Estamos protegiendo lo que está vivo", agregó. Según los expertos, la llegada de peces y aves en uno de los afluentes del río Pinheiros, el Córrego do Sapateiro, ha beneficiado a 200,000 hogares que viven a orillas del río.

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