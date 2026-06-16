VIDEO: Mueren ocho tripulantes en el accidente de un bombardero B-52 en una base aérea de California

Un bombardero pesado B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló la mañana de este lunes 15 de junio de 2026 en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, ubicada en el sur de California. El accidente ocurrió pocos minutos después del despegue durante una misión de prueba rutinaria y provocó la muerte de los ocho integrantes de la tripulación.

La fuerza del impacto y el incendio dejaron restos materiales calcinados e irreconocibles tanto en la pista como en los terrenos desérticos aledaños, generando una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia.

El coronel de la Fuerza Aérea, James Hayes, confirmó en conferencia de prensa que el accidente no dejó sobrevivientes debido a la violencia del impacto. Las autoridades militares informaron que este evento representa el accidente más mortífero que involucra a un modelo B-52 desde 1982, cuando nueve tripulantes fallecieron durante un entrenamiento en la Base Mather, también en California.

A US Air Force B-52 Stratofortress bomber crashed on takeoff at Edwards Air Force Base in ‌Southern California's Mojave Desert, bursting into flames and killing all eight crew members aboard, Air Force officials said https://t.co/tmpudc3nkP pic.twitter.com/cIX1JMMf0K — Reuters (@Reuters) June 16, 2026

¿Quiénes murieron?

La aeronave despegó a las 11:20 horas (tiempo local) con el objetivo de realizar un vuelo de ensayo en apoyo a un programa de modernización de sistemas de radar. La tripulación a bordo no estaba compuesta únicamente por personal militar operativo, sino por una combinación técnica especializada:

Personal a bordo: La lista de fallecidos incluye a miembros activos de la Fuerza Aérea, civiles empleados por el gobierno federal y contratistas privados.

La lista de fallecidos incluye a miembros activos de la Fuerza Aérea, civiles empleados por el gobierno federal y contratistas privados. Representación corporativa: La empresa aeroespacial Boeing, fabricante original del avión, confirmó que dos de sus empleados formaban parte de la tripulación técnica del vuelo y que ya se encuentra en contacto con sus familiares para brindar soporte logístico.

La Base Edwards reabrió sus instalaciones tras asegurar la zona del desastre, aunque los mandos militares ordenaron la suspensión total de las operaciones aéreas operativas durante el martes. El coronel Hayes precisó que las agencias castrenses ya iniciaron una investigación técnica para determinar las causas del fallo, pero advirtió que los resultados y el peritaje final no se harán públicos hasta dentro de un periodo estimado de seis meses.

¿Qué tipo de avión era?

El B-52 Stratofortress es uno de los aviones más antiguos y emblemáticos de la Fuerza Aérea estadounidense, habiendo entrado en servicio original en 1955. La variante que opera actualmente, denominada B-52H, es un bombardero pesado de largo alcance diseñado para transportar hasta 70,000 libras de armamento convencional o nuclear, incluyendo misiles de crucero avanzados.

Antes de este incidente, las fuerzas armadas contaban con una flota activa de 76 unidades de este modelo, las cuales tuvieron participación reciente en misiones de bombardeo durante el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente. El último accidente mortal registrado de este avión ocurrió en 2008, cuando seis militares perdieron la vida al caer su aeronave en las aguas del Océano Pacífico, cerca de las costas de Guam.

Dado que Boeing dejó de fabricar el B-52 en 1962, la Fuerza Aérea recurre de manera constante a programas de actualización para prolongar la vida útil de las estructuras remanentes. Actualmente, el Pentágono ejecuta un plan presupuestario de 48,600 millones de dólares enfocado exclusivamente en el rediseño e instalación de nuevos motores para la flota. En caso de que las autoridades decidan reemplazar la aeronave destruida este lunes, los ingenieros militares deberán extraer y restaurar un fuselaje directamente desde el depósito de almacenamiento conocido como "El Huesario" (The Boneyard), ubicado en la Base Davis-Monthan en Arizona.

