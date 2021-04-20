En Argentina una familia de jaguares regresó a su hábitat salvaje

En Argentina expertos de la vida salvaje han reintroducido con éxito a su hábitat a una familia de jaguares que vivirán en el Parque Nacional Iberá, como parte de los esfuerzos para salvar de la extinción a la especie felina más grande de América.

La familia está formada por la madre de origen brasileño Juruna y sus dos cachorros Sasgua'a y Saso.

Esta semana @RewildingArg dio un nuevo gran paso en la vuelta del yaguareté a Corrientes, de donde desapareció hace 70 años. Juruna y sus cachorros, Sãso y Sagua'a, ya viven libres en el gran Parque Iberá.

Gracias a los correntinos, ONGs y gobiernos que hacen esto posible. pic.twitter.com/4SAaktTkUR — Pedro Soto 🌿💚 (@pesotolp) April 17, 2021

El Dir. de Conservación de Fundacion Rewilding Argentina, Sebastian Di Martino habló sobre el hecho: " Lo que esperamos es establecer una población de jaguares sanos y autosuficientes en este territorio. El jaguar es un depredador principal, el principal depredador de un ecosistema. Es el felino más grande de América y tiene un papel clave en el ecosistema. Cuando esta especie no está presente entonces el ecosistema comienza a comportarse mal, se degrada y se empiezan a ver síntomas que traen consigo las crisis ambientales que estamos atravesando".

Esta es la segunda familia de jaguares que regresa al hábitat salvaje en el área.

La especie había sido llevada a la extinción en esta zona de Argentina hace unos 70 años.

En Argentina familia de jaguares regresa a su hábitat salvaje. REUTERS.

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Lucha contra la extinción

Hasta ahora, seis jaguares en total han sido reintroducidos en este parque nacional: Estos animales vivían en un recinto muy grande, al que llamamos "recinto de resultados". Es donde se estaban acostumbrando al entorno en el que habitarán. Y luego este recinto se abrió una mañana. Primero la hembra salió sola por la noche. Al día siguiente volvió a buscar a sus cachorros. Han salido los tres y de ahí ya están libres. No han vuelto al recinto, que aún tiene las puertas abiertas. Poco a poco están explorando los alrededores del recinto donde esperamos que se queden de forma permanente", dijo Di Martino.

Según expertos, el regreso de estos jaguares ayudará al ecosistema del parque.

Las autoridades aseguran que quedan entre 200 y 300 jaguares en Argentina. Las principales amenazas para su especie son las provocadas por el hombre, como la caza y la destrucción de su hábitat natural.