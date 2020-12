Aztlán sustituirá a la Feria de Chapultepec y estará lista en 2023; no tendrá “montaña rusa”

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó el proyecto ganador de la nueva Feria de Chapultepec, que será conocido como Aztlán, el cual contará con juegos mecánicos, atracciones interactivas y entretenimiento y cultura, entre otras.

Al ser cuestionada sobre una de las empresas ganadoras, Mota-Engil, que se ha visto envuelta en presuntos casos de corrupción en la administración pasada, Sheinbaum aseguró que en Aztlán no hay corrupción.

“Lo primero es que aquí no hay corrupción, que quede claro, aquí no hay corrupción, lo segundo es que se consultó de ambas empresas con la Secretaría de Hacienda, el gobierno de México, con la UIF, si hay algún problema, con Contraloría de la Ciudad de México, con Función Pública y no había ningún problema y por lo tanto este consejo ciudadano fue el que decidió que era la mejor opción”, dijo la jefa de Gobierno.

Por su parte, Marina Robles, titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, indicó que el proyecto será construido en tres fases.

“El proyecto está planteado en tres etapas, estaría iniciando el primer semestre del próximo año. Tendría una primera etapa que se inauguraría a mediados de 2022, una segunda etapa, que se inauguraría a finales de 2022, y una tercera etapa que se inaugurará a principios de 2023", expuso.

Mota-Engil México y Thor Urbana capital son las compañías que se dedicarán a la construcción de este lugar, tras la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente.

Los ejes rectores son:

Sustentabilidad. Todo el desarrollo será verde y sustentable, utilizará el máximo posible de energías limpias, captación de agua y reutilización de recursos

Entretenimiento. El Centro en su totalidad atenderá al esparcimiento y diversión familiar para todas las edades

Difusión de la CDMX. El parque centrará su comunicación en la difusión de costumbres, cultura e historia de la Ciudad de México.

Promoción del Deporte. Un eje importante en el centro será la difusión del deporte en todas sus facetas.

Divulgación de valores. Será prioridad la difusión de valores en cada una de las actividades del centro.

Seguridad. Este centro operará bajo las normas y lineamientos de seguridad y programas de mantenimiento más reconocidos mundialmente.

Marina Robles indicó que tendrá seis ejes de actividades para el público:

Atracciones mecánicas: En ellas están los juegos extremos, moderados, infantiles y de destreza. En Aztlán no operará la Montaña Rusa, pero se incluirá una Rueda de la Fortuna, que tendrá imágenes que evoquen a los pueblos y costumbres de la capital.



Atracciones interactivas: son Vuelo del Tiempo, Viaje a Tenochtitlán, Máscara vs. Cabellera y Plaza de los Muralistas.

Escenarios y exhibiciones: Foro Yolotl, Teatro Coltín y espacio para exhibiciones.

Entretenimiento y cultura: áreas verdes; pabellones culturales; Xochitlán; paseo panorámico; oportunidades de foto; cascadas y fuentes; avenida Chilango, y música y baile.

Alimentos y bebidas: mercado chilango, Los Chidos (restaurante) y mexicarritos

Experiencias de compra

Consulta aquí el proyecto completo.

