Alerta por barco carguero a la deriva en costas de Noruega.

Los tripulantes del "Eemslift Hendrika" lanzaron una llamada de auxilio y fueron rescatados por un helicóptero...

Las autoridades de noruega informaron que la embarcación perdió potencia en el motor principal y corre el riesgo de que se vuelque y se hunda, provocando un derrame.

La Administración Costera de Noruega publicó imágenes del buque de carga holandés a la deriva frente a la costa de Noruega.

El "Eemslift Hendrika" tiene alrededor de 350 toneladas de petróleo pesado y 50 toneladas de diesel en sus tanques.

No es un caso de grandes cantidades, pero sí lo suficiente como para causar mucho daño si sale al medio ambiente, dijo el director de respuesta de emergencia de la Administración Costera Noruega, Hans-Petter Mortensholm, al periódico Bergens Tidende.

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La Administración Costera de Noruega ha contratado recursos, tanto embarcaciones como personas capacitadas para una acción de derrame de petróleo si la embarcación llegara a tierra y encallara.

Se espera que en las próximas horas el barco sea rescatado por los dos remolcadores "BB Ocean" y "Normand Drott" que han llegado al lugar.

Está previsto que los dos remolcadores lleven al barco a la costa. Pero primero, las personas deben subir a bordo desde helicópteros para sujetar las cuerdas de remolque al bote.

Smit Salvage, una subsidiaria de la compañía holandesa de servicios marítimos Boskalis, dijo que fue contratada para intentar salvar el barco y que estaba movilizando un equipo para enviarlo a las costas de Noruega.

Si la seguridad lo permite, Smit buscaría tener su propia tripulación a bordo del Hendrika y conectar el buque a un llamado remolcador de manejo de anclas, un poderoso barco construido para mover plataformas para la industria petrolera.

Las autoridades marítimas dijeron que su enfoque ahora era tratar de estabilizar el barco para que no se hundiera mientras intentaba asegurarse de que el barco no chocara contra la costa.

Aviones de vigilancia patrullaban la zona.

Somos optimistas, pero al mismo tiempo hay olas de 15 metros de altura y fuertes vientos. Las condiciones climáticas son extremas y la seguridad del personal siempre será lo primero, dijo el director de emergencias Hannes-Petter Mortensholm de la Administración Costera de Noruega.

Construido en 2015 y registrado en los Países Bajos, el Eemslift Hendrika de 111.6 metros, es un buque de transporte de yates que transporta botes más pequeños en su cubierta, según Starclass Yacht Transport, con sede en Mónaco, que comercializa los servicios del barco.

