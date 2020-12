Liquidación de Best Buy decepciona a clientes por pocas ‘ofertas’

Quise creer en ti Best buy, entre a comprar el monitor que me debo, pero no solo me engañaste, además le aumentaste el precio



best Buy 4 meses atrás: 23,999

Bes tBuy hoy: 26,099

Amazon hoy: 23,609

¡Bajen los malditos precios y larguense con dignidad! pic.twitter.com/DAv785UzH7