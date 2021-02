Billie Eilish busca orden de restricción contra acosador

La cantante Billie Eilish informó que inició un proceso legal en contra de un hombre que la ha amenazado en repetidas ocaciones en las inmediaciones de su domicilio, en Los Ángeles, California.

De acuerdo con información de medios locales, la intérprete de ‘Bad Guy’ señaló que el acosador, identificado como John Hearle, empezó a acampar en un terreno aledaño a una escuela que está justo frente a su casa, por lo que la ve diario.

En su demanda, Eilish señaló que el individuo le envía cartas con mensajes amenazantes, por lo que decidió iniciar con el procedimiento legal.

“No puedes conseguir lo que quieres, a menos que lo que quieras sea morir por mí. Pronto sentirás cómo el agua subirá y es muy posible que mueras, te aseguro que morirás”, dice una de las cartas presentadas como evidencia por la intérprete de 19 años.

Además, señaló que Hearle la observa cada que entra y sale de su casa, y que cada que la ve hace un movimiento en el que simula cortar su garganta, por lo que solicitó a autoridades que emitan una orden de restricción para que permanezca a al menos 200 yardas (182.88 metros) de ella y su familia.

“John Hearle ha causado daño emocional que incluye temor por mi seguridad, temor por la seguridad de mi familia y pérdida de mi sentido de paz y tranquilidad y seguridad en mi hogar y espacio personal como resultado de los repetidos casos de acoso”, decribió.

Billie Eilish señaló que cada que el miedo que siente es tal que le preocupa que le pueda hacer daño, así que sólo huye cuando lo ve.

Hasta el momento, autoridades californianas no han emitido respuesta.

EILISH, CREATIVA DURANTE PANDEMIA

A pesar de que la pandemia de coronavirus evitó la realización de su gira ‘Where do We Go? Tour’, Eilish se ha mantenido activa.

En los últimos meses, Eilish estrenó los sencillos ‘My Future’, ‘Therefore I Am’ y ‘Lo Vas a Olvidar’, este último a dueto con Rosalía.

Además, alista el estreno de su documental ‘The World’s a Little Blurry’, en la platadorma Apple TV+.

Recientemente, la estrella señaló que también ha estado trabajando en lo que será su segundo álbum de estudio, tras el éxito que alcanzó con su producción debut ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, de 2019.

