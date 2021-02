Califican senadores del PAN de clientelar plan de vacunación COVID-19

Cd. de México.- Senadores del PAN calificaron al plan de vacunación contra el Covid-19 implementado por el gobierno federal como clientelar y electoral. Señalaron que más que atender a los planteamientos de médicos expertos, responde a estrategias políticas electorales.

La senadora Alejandra Reynoso pidió que se apliquen los protocolos del Programa Universal de Vacunación que ha sido modelo mundial en años pasados y no se sustente en acciones improvisadas.

“Pero además vemos en la estrategia cómo no atiende, no es en atención a recomendaciones de epidemiólogos, no es una estrategia que atienda la emergencia sanitaria, la emergencia económica, sino está diseñada, tal cual, como un programa social, clientelar, para el gobierno federal”.

En su momento la senadora Martha Cecilia Márquez insistió en que la Comisión de la Verdad que propusieron los legisladores panistas para que se investiguen todas las anomalías en la estrategia contra la pandemia lo pueda hacer también para indagar y denunciar irregularidades en la vacunación contra el Covid-19.

“Por ello las y los senadores de Acción Nacional exhortamos respetuosamente a la Junta de Coordinación Política en el Senado para que se integre una Comisión Especial que tenga como propósito investigar a los servidores públicos, de Dirección General hasta Secretario de Estado, encargados de la gestión de la pandemia, esta es la Comisión de la Verdad”.

Por su parte el coordinador provisional de la bancada panista, Erandi Bermúdez recordó que países como Chile, entre otros muchos más, ha superado claramente a México en la aplicación de las vacunas.

“Chile lleva 1 millón 250 mil ciudadanos vacunados, imagínense nada más, Chile, ya no hablo de Estados Unidos, ya no hablo de Canadá, hablo de Centroamérica y de Sudamérica”.