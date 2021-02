Claudia Sheinbaum asegura que nadie se quedará sin vacuna en la Ciudad de México

Ciudad de México. Sobre el registro de adultos mayores para recibir la vacuna, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a los ciudadanos “que no se desesperen” pues va a haber suficiente tiempo para poder registrarse.

Además aseguró que nadie se va a quedar sin vacuna en la Ciudad de México; y para ello, ya coordinan con autoridades federales la logística del Plan de Vacunación en la capital del país.

Precisó que en la Ciudad de México habitan 1 millón 600 mil adultos mayores de 60 años y la intención del gobierno es que se emita información clara sobre el proceso de inoculación en cuanto llegue el momento:

“En el momento en qué sepamos qué vacuna le va a tocar a la Ciudad de México y cuándo inicia este proceso de vacunación estaríamos con una información, apoyando al gobierno de México, masiva para que todo mundo sepa en qué lugar le va a tocar vacunarse, cuáles son las medidas que debe de tomar. Entonces que no haya desesperación, hay una buena organización, lo estamos trabajando”.

“Vamos a hacer todo para que no haya ninguna confusión, que no haya aglomeraciones y que la gente sepa perfectamente qué día y cuándo le toca vacunarse de la manera y si no repito, si no pudiera ese día, lo haga otro día“.

Sheinbaum Pardo reveló que hay una orientación del Gobierno federal para que no haya combinación de marcas de vacunas en los Estados, es decir, que una sola vacuna le corresponda una sola entidad.

“Si a una entidad le toca la vacuna Sputnik a otra le toca la AstraZeneca a otra entidad la CanSino, a otra entidad, la vacuna Pfizer ; es importante porque como la mayoría de ellas son dos dosis pues sí es importante que no vaya a haber ninguna confusión respecto a esto, por ejemplo la Sputnik no es lo mismo la primera dosis que la segunda dosis, entonces pues tiene que haber mucho orden en el proceso de vacunación“, declaró la Jefe de Gobierno.