Comercio se desploma por violencia en Colima

Colima.- Las balaceras que iniciaron el lunes 7 de febrero han hecho que el comercio se desplome en la capital de Colima y Villa de Álvarez. La violencia ha sembrado miedo en habitantes y restauranteros quienes prefieren bajar las cortinas en cuanto cae la noche.

Comerciantes señalan que “evidentemente nadie va a querer exponer su vida para alguna actividad sin provecho, mejor se va a quedar en su casa”.

Tradicionalmente los bares y restaurantes de la capital lucen abarrotados los fines de semana; sin embargo, a las 10 de la noche del viernes todo estaba cerrado.

Los más afectados, como meseros, aseguran “Por ejemplo casi la mitad del día ya se nos echa a perder porque ya no hay venta. La gente no sale, no pide ni el servicio a domicilio y mucho menos aquí la gente. Te estoy hablando de un 60 por ciento, 70 por ciento que bajó la clientela”.

Medidas por balaceras en Colima

Por acuerdo del cabildo del ayuntamiento del municipio de Villa de Álvarez y Colima, con dueños de resturantes, bares, centros nocturnos y cenadurías, acordaron limitar el horario de servicio hasta las 10 de la noche debido a la ola de violencia que azota a la capital del Estado y la zona conurbada.

Hasta antes de la ola de violencia algunos giros operaban hasta las 3 de la mañana.

El sector empresarial aceptó limitar el horario de servicio con la intención de salvaguardar a sus clientes y trabajadores.

Los empresarios pidieron a las autoridades el fortalecimiento de la presencia policiaca en las zonas donde se ubican sus negocios.

Enfrentamientos y víctimas por violencia en Colima

Tan solo la madrugada del sábado un enfrentamiento dejó como saldo un muerto y dos heridos.

La Fiscalía del Colima informó que en 6 días de combatir el crimen, han sido detenidas 2 personas y ya se abrieron carpetas de investigación por los delitos de homicidio, amenazas y disparos de arma de fuego.