Conductor se impacta contra maquinaria pesada en las obras de Eje 3, ante falta de señalización

Ciudad de México.- Un automovilista resultó sin lesiones graves luego de que la noche del lunes se impactó contra maquinaria pesada, que se utiliza en obras que se realizan sobre el Eje 3 Oriente Avenida 5 y la Calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia Escuadrón 201, de la alcaldia Iztapalapa.

El conductor René Herrera, relató: “pues venía circulando sobre el carril y le comento que las luces de la maquinaria me cegaron. De hecho, al momento de reaccionar ya no me dio tiempo y me impacté”.

La víctima tampoco se percató de algún tipo de señalización que lo alertara sobre los trabajos que se realizaban en la zona. Después del percance la maquinaria fue estacionada sobre el carril confinado para el Metrobús.