Anticuerpos contra coronavirus pueden durar al menos 4 meses, según nuevo estudio

Un estudio publicado el pasado martes en The New England Journal of Medicine, midió los anticuerpos de 30 mil 576 personas en Islandia. Los investigadores encontraron que los anticuerpos de coronavirus no disminuyeron dentro de los cuatro meses posteriores a que los pacientes fueron diagnosticados por primera vez con el virus.

Te puede interesar:

Acusa ONU que Corea del Norte mantiene programa nuclear

El Dr. Kári Stefánsson dijo que no hay evidencia de una leve disminución y agregó que también se encontraron anticuerpos en personas asintomáticas que nunca se sometieron a pruebas de coronavirus.

Los investigadores además observaron niveles más altos de anticuerpos en pacientes mayores y en personas que fueron hospitalizadas con un caso más grave de coronavirus. Las mujeres, los fumadores y los usuarios de medicamentos antiinflamatorios tenían niveles más bajos de anticuerpos.

Sin embargo, una conexión entre tener anticuerpos Covid-19 y ser inmune a la reinfección “aún no se ha establecido en humanos”, dice el estudio.

Jason Kindrachuk, profesor asistente de microbiología médica y enfermedades infecciosas en la Universidad de Manitoba en Winnipeg, dijo que no participó en el estudio y comentó que lo que están viendo es que están induciendo una respuesta inmune bastante fuerte.

La pregunta que todos se han hecho es sobre cómo estos anticuerpos reflejan la inmunidad contra este virus y la inhibición de este virus. Kindrachuk agregó que el hecho de que veas la producción de anticuerpos no te dice que esos anticuerpos actuarán específicamente contra el virus.

La semana pasada, los investigadores anunciaron el primer caso confirmado de reinfección por coronavirus en un hombre de 33 años en Hong Kong.

El hombre había dado positivo por primera vez a Covid-19 en Hong Kong a fines de marzo y tenía síntomas leves. La segunda vez dio positivo tras regresar de un viaje a España, pero resultó asintomático.

También te puede interesar:

Científica turca es nominada al Newton Prize por el proyecto Turquía-Reino Unido sobre cáncer de mama

Los investigadores confirmaron que el hombre había contraído el virus dos veces y que no sólo estaba experimentando un caso prolongado de la enfermedad, como lo han hecho otros al observar la secuenciación de las cepas del virus. La secuenciación de su segundo caso de Covid-19 coincidió con las cepas de virus que han estado circulando en Europa en julio y agosto.