Cuáles son los temas de la mañanera de López Obrador de este 8 de diciembre: EN VIVO

El presidente Andrés Mnauel López Obrador informó que este martes 8 de diciembre presentarán el Pulso de la Salud, centrado en la vacuna contra Covid-19.

“Vamos a informar sobre el Pulso de la Salud y en particular lo que tiene que ver con las acciones para enfrentar la pandemia, vamos el día de hoy prácticamente a hablar sobre la vacuna, ese es el propósito del plan que se tiene lo van a exponer Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell”, dijo el mandatario al iniciar la conferencia de prensa en Palacio Nacional

La vacuna es solo una medida de prevención: Alcocer

“El mundo ha esperado por una vacuna efectiva contra el virus como una de las medidas más efectivas para poder controlar la pandemia y así disminuir su impacto no solo en la salud si no en la economía y en la sociedad. La estrategia de la vacunación contra el Covid implica otros grandes retos a los ya enfrentados durante la pandemia entre los que destacan los diferentes requerimientos de manejo y administración de los prospectos de vacuna con los que contamos, también la poca disponibilidad mundial de vacunas en el corto y mediano plazo y la necesidad de no afectar la operación del programa de vacunación existente”, dijo el secretario de Salud.

“Queremos informar a toda la población sobre la vacuna en México, los beneficios esperables, grupos prioritarios y la disponibilidad de la vacuna, también tenemos objetivos específicos muy relevantes como informar, continuar con nuestra información sobre disponibilidad de vacuna, generar confianza en los mexicanos, sensibilizar a grupos prioritarios, informar que la vacuna es únicamente una de las medidas de prevención, no vacunándose se acaba la pandemia, no vacunándose se termina la posibilidad de una infección”, agregó el funcionario.



Cobertura final se concluirá al final de 2021

“Se contempla alcanzar cobertura de vacunación al final de 2021, todo 2021 estaremos trabajando conforme vayan apareciendo las distintas vacunas, existen 12, por el momento. México tiene contratos con tres pero aparecerán otras y conforme aparezcan habrá oportunidades para diversificar la vacuna pero también ampliar la capacidad de adquisición. Se ha firmado por cierto un convenio hasta el momento no vinculante para tener acceso a las vacunas de Jannsen que realiza la investigación fase tres en México inició ensayo clínico en seis unidades, en nueve países que participan en este ensayo y nos da acceso preferente”, dijo el subsecretario de Salud.

Indicó que la primera etapa inicia en los próximos días y acaba en y posteriormente las etapas 2,3, 4 y 5 en donde se irán ubicando grupos de priorización.

Crédito: Presidencia de la República