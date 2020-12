VIDEO: ¿Cómo se debe cuidar a un enfermo con Covid-19?

Además de permanecer en cuarentena, las personas contagiadas de Covid-19 deben permanecer aisladas en una habitación para evitar la propagación del virus.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los cuidadores deben de tomar medidas adicionales para protegerse y utilizar en todo momento cubrebocas, guantes de látex y mantener sana distancia.

Ninguna precaución es extrema, por lo que los pacientes deben permanecer en una sola habitación y objetos de cuidado personal de uso exclusivo, así como un baño propio, en el mejor de los casos.





La UNAM llamó a las personas diagnosticadas y a sus cuidadores a extremar precauciones durante la cuarentena para minimizar el riesgo de contagio.

Según los últimos reportes de las autoridades sanitarias, México acumula 1 millón 338 mil 426 casos de Covid-19 y 119 mil 495 defunciones desde que se registró el primer caso, el 28 de febrero.

La Organización Mundial de la Salud recomienda tratar a pacientes con Covid-19 en su domicilio sólo en casos leves y que no presenten comorbilidades que puedan empeorar el diagnóstico, así como en los casos en que sea imposible ingresarlos a los hospitales por falta de espacio.

“Se puede considerar la posibilidad de manejar a estos pacientes en su domicilio, siempre que sus familiares puedan atenderles y hacer un seguimiento de su evolución. Asimismo, la atención domiciliaria es una opción cuando no sea posible ingresar al paciente o no puedan ofrecerse todas las garantías de seguridad. Si se da alguna de estas circunstancias, puede atenderse en el domicilio a los pacientes que tengan síntomas leves y no padezcan enfermedades crónicas subyacentes”

Sin embargo, es conveniente que un profesional de la salud compruebe que las condiciones del lugar son óptimas y que los familiares tienen la capacidad de mantener al paciente en aislamiento con todas las precauciones sugeridas.