Demandan senadores del PAN información de estrategia para adquirir vacuna contra el COVID-19

Cd. de México.- Senadores del Partido Acción Nacional anunciaron que presentaran un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para demandar información al gobierno federal de la estrategia que seguirán para la adquisición de la posible vacuna contra el Covid-19. Erandi Bermúdez dijo que México no se debe quedar rezagado en esta tarea ya que hay muchos países que están avanzados en toda la logística para la adquisición de la misma.

“Por eso es que estamos exigiendo al Gobierno federal, primero, que informe de las estrategias que se implementarán en la adquisición de las vacunas, de la posible vacuna, contra el Covid-19; vemos que tenemos un gran problema, ya lo decía con las vacunas para los recién nacidos; bueno, el tema del Covid-19 es un tema que nos preocupa mucho; también que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe los recursos que serán destinados para esta compra, así de la procedencia de estos recursos y el número total de vacunas que el país pretende adquirir y que la Secretaría de Salud informe sobre las estrategias que se estarán llevando a cabo de la distribución oportuna de las vacunas a corto y largo plazo”.

En conferencia de prensa, el legislador indicó que es preocupante la situación ya que toda la estrategia en contra de la pandemia ha sido un caos total, lo que ha provocado absoluta falta de coordinación entre la federación y los estados.

“Yo quiero preguntar al gobierno de este punto acuerdo, este plan de acción concreto con la federación y los estados, porque vemos que cada uno de los estados está trabajando el tema de la pandemia con respecto a cómo están creciendo los casos, y no vemos a diferencia de otros países cómo es, desde la federación, donde se coordinan todos los esfuerzos para poder atacar este tema”.

Al referirse al tema del Ingreso Básico Universal, acusó a Morena y al gobierno federal de darle la espalda a la población, incluso a la más necesitada por negarse a otorgar el apoyo, indispensable para la subsistencia de muchas personas afectadas por la pandemia.

“Esto es negarle efectivamente el bienestar al que menos tiene, menos puede y menos sabe. Y, efectivamente, Morena y sus aliados son los responsables de que muchas de estas personas tengan la necesidad de salir porque le han negado esta parte, el Presidente no ha tocado ni un centavo de la Refinería de Dos Bocas y del aeropuerto, dicho sea de paso, proyectos que en 4 años los tres no van a estar listos y van a ser unos elefantes blancos, y no lo ha hecho para poder ayudar, ¿a quiénes?, a quienes menos tienen”.

Para el senador Julen Rementería, la negativa a proporcionar el Ingreso Básico Universal ha sido causa también de que se hayan registrado numerosos contagios y decesos ya que las personas, al verse orilladas a salir a ganarse el sustento diario, se han contagiado y muchos han perdido la vida por ese motivo, que se pudo evitar, dijo si se contara con el apoyo económico.

“Han sido responsables de los muertos, de una buena parte de los muertos porque si esto se hubiera atendido a tiempo con la información que ya se tenía y con la seriedad que ameritaba el caso, seguramente se habrían evitado, pues las tan lamentables pérdidas de vidas humanas. Han tenido una actitud en el manejo de la pandemia criminal”.

Debido a esta situación, los legisladores indicaron que llegó la hora de presentar denuncias penales contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Erandi Bermúdez dijo que la estrategia fallida es de tal gravedad que se podría pensar hasta en demandas por genocidio por las más de 40 mil muertes, hasta el momento en el país.

“Hoy amerita esto ya un tema ya de, lo voy a decir así, hasta de genocidio que se está cometiendo por esta negligencia que está teniendo el propio subsecretario y la irresponsabilidad del secretario, que, si lo ven por ahí, díganle que el país lo anda buscando”.

Julen Rementería respaldó esta posición y destacó que por el bien de la población es necesario que haya un relevo urgente de López-Gatell, encargado del manejo de la estrategia contra la pandemia.

“Me parece que es urgente ya, que a este señor se le ponga en su lugar, y presentar una denuncia, que pueda responder por los actos que ha venido desarrollando, puedo suscribir perfectamente todas las palabras que ha dicho mi compañero Erandi Bermúdez. Es importante ya que se remueva a este personaje y que pueda entrar alguien pues que lo haga de una forma responsable”.