Denuncia PAN a López Obrador, Alcocer y Ferrer por reglas del Insabi

Cd. de México.- El diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, presento una denuncia ante la Secretaria de la Función Pública en contra del Presidente de la República y los titulares de la Secretaria de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar, por el incumplimiento en la expedición de las reglas de operación del Insabi.

En su escrito de denuncia, el legislador panista señala que de acuerdo al propio decreto que reforman, adicionan y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, que entro en vigor en enero pasado el Ejecutivo Federal tenía 180 días para emitir las disposiciones reglamentarias, plazo que se cumplió el pasado 30 de junio de 2020, lo que mantiene en incertidumbre la operación del Insabi y el derecho a la protección de la salud.

El diputado federal del PAN solicito a la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, su intervención urgente para fincar responsabilidades administrativas al titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador; al secretario de Salud, Jorge Alcocer y; al responsable del insabi, Juan Antonio Ferrer, por la omisión de las reglas la cual puede ser considerada una violación a la normatividad aplicable a los servidores públicos de la Administración Pública Federal y por ende sancionada.

Ramírez Barba Indica que al no existir reglas de operación, se vulnera el derecho a la protección de la salud para la población sin seguridad social, ya que el gobierno federal no puede transferir a las entidades federativas recursos para servicios de salud y medicamentos, pues según el decreto esto se realiza de acuerdo a las disposiciones reglamentarias, las cuales no se han publicado.