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Disney + en los Oscar, no te pierdas la premiación

Disney y su larga trayectoria ha sido reconocida y celebrada por los Premios de la Academia, no te pierdas aquí algunos de los títulos nominados.

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Escrito por: Azteca Noticias

Es esa época del año otra vez ... el sueño de todo fanático del cine ... el brillo ... el glamour ... ¡los Premios de la Academia! Aunque no debería sorprender a nadie, The Walt Disney Company tiene una relación larga y destacada con los Premios de la Academia. Esta semana profundizamos en la biblioteca de Disney + para destacar algunas de nuestras películas favoritas ganadoras de premios.

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Disney+ en los Oscars

¡El 93º Premio de la Academia es ESTE DOMINGO! Nosotros, en The Walt Disney Company, nos arreglamos las corbata y nos abrochamos la cremallera de los vestidos con total emoción. A continuación se muestran los títulos nominados al Oscar de TWDC.

Soul (Disney+) – Mejor largometraje animado, mejor banda sonora original, mejor sonido Onward (Disney+) – Mejor largometraje animado

Mulan (Disney+) – Mejores efectos visuales, mejor vestuario

El magnífico Iván (Disney+) - Mejores efectos visuales

Joe Burrow (Disney+) - Mejor cortometraje de animación

Y el Oscar es para…

Desde 1932, la dedicación de The Walt Disney Company a la creatividad y la narración ha sido reconocida y celebrada por los Premios de la Academia. Disney+ y Hulu albergan décadas de animación galardonadas, cortos animados, canciones originales, partituras originales y mucho más. Hubo tantas películas premiadas para elegir que la siguiente es solo una pequeña parte de lo que está disponible en Disney+ y Hulu.

Ganadores en múltiples categorías

Coco (Disney+), Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original 2017 Frozen (Disney+), Mejor Película de Animación 2013 y Mejor Canción Original 2013 Toy Story 3 (Disney+), Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original 2010 Up (Disney+), Mejor Película de Animación y Mejor música original 2009 Los Increíbles (Disney+), Mejor Película de Animación y Mejor Edición de Sonido 2004 Mary Poppins (Disney+), Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original, Mejores Efectos Visuales, Mejor Montaje y Mejor Actriz 1964

Mejor contenido animado

Zootopia(Disney+), Mejor Película de Animación 2016

Del revés (Disney+), Mejor Película de Animación 2015

Big Hero 6 (Disney+), Mejor Película de Animación 2014

Brave (Disney+), Mejor Película de Animación 2012

WALL-E (Disney+), Mejor Película de Animación 2008

Ratatouille (Disney+), Mejor Película de Animación 2007

Buscando a Nemo (Disney+), Mejor Película de Animación 2003

Mejor canción o partitura original

Monster inc (Disney+), Mejor Canción Original 2001

Tarzán (Disney+), Mejor Canción Original 1999

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Pocahontas (Disney+), Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original 1995 El Rey León (Disney+), Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original 1994 Aladdín (Disney+), Mejor banda sonora original y Mejor canción original 1992 La Bella y la Bestia (Disney+), Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original 1989 Dumbo (Disney+), Mejor banda sonora original 1941

Pinocho (Disney+), Mejor música original y Mejor canción original 1940

Mejor Documental

Free Solo (Disney+), Mejor documental 2019

The Vanishing Prairie (Disney+), Mejor documental 1954

El Desierto Vivo (Disney+), Mejor documental 1953

Mejores cortometrajes de animación

Bao (Disney+), Mejor cortometraje de animación 2018

Piper (Disney+), Mejor cortometraje de animación 2015

Pajaritos (Disney+), Mejor cortometraje de animación 2001

El Juego de Geri (Disney+), Mejor cortometraje de animación 1997

Tin Toy (Disney+), Mejor cortometraje de animación 1988

Échame una pata (Disney+), Mejor Cortometraje de Animación (Dibujos Animados) 1941 El patito feo (Disney+), Mejor cortometraje de animación (Dibujos animados) 1939

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Ferdinando el Toro (Disney+), Mejor Cortometraje de Animación (Dibujos Animados) 1938 El Viejo Molino (Disney+), Mejor Cortometraje de Animación (Dibujos Animados) 1937 La tortuga y la liebre (Disney+), Mejor cortometraje de animación (Dibujos animados) 1934 Flores y árboles (Disney+), Mejor cortometraje de animación (Dibujos animados) 1932