En la CDMX disminuyen las denuncias presentadas en 14 delitos

Dos notas importantes:



1. No, no es sólo atribuible a los cierres de abrir, mayo y junio (vean los datos para el 2o semestre en la imagen)



2. No, no es una caída en denuncias (i.e. más cifra negra) (Ver: https://t.co/ccVbeAru5j) (3) pic.twitter.com/zAY2w6TPZ0