En México avanza la gobernabilidad, asegura Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que en dos años se desterró a las antiguas formas de hacer política que se utilizaban en el pasado y que la gobernabilidad avanza en México pese a la crisis mundial que se vive por la pandemia.

En un mensaje difundido en sus redes sociales por el Fin de Año, Sánchez Cordero dijo que 2020 ha sido uno de los años más difíciles, en el que se vivieron grandes retos.

“En dos años hemos desterrado las antiguas formas de hacer política que se utilizaban en el pasado, empecinados como estuvieron muchos actores políticos en hacer de la presión, la fuerza, el chantaje la manera de dirigir la gobernabilidad perdimos de vista valores como no robar, no mentir, no traicionar”, dijo la secretaria de Gobernación en un mensaje de poco más de dos minutos.

Adelantó que en el futuro cercano el país atravesará por grandes retos “tan diversos como difíciles, que habrán de poner a prueba nuestra solidaridad, nuestra unión y determinación para salir adelante”.