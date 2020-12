Después de la salida de Romo, Oficina de la Presidencia desaparece: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este jueves dará a conocer los avances en los programas de construcción de vivienda, tanto lo que hace la Secretaría de Desarrollo Urbano, el Infonavit y el Fovissste.

“Esto tiene un efecto multiplicador, porque se atiende a la gente para que mejore su vivienda, para que tenga una vivienda nueva y al mismo tiempo se generan muchos empleos”, dijo el mandatario al iniciar la conferencia de prensa en Palacio Nacional este jueves 3 de diciembre.

REVELAN NÚMERO DE VIVIENDAS CON REZAGO

Román Meyer, titular de la Sedatu, indicó que de las 34 millones de viviendas que existen en el país, 9.4 millones presentan algún rezago.

Carlos Martínez Velázquez señaló que el Infonavit ha otorgado 415 mil 652 créditos en mil 382 municipios. Recordó que con este crédito la familia decide de qué manera utilizar el dinero, dónde comprar el material y a quién contratar.

CONVERTIRÁN LOS CRÉDITOS DE UMAS A PESOS

El vocal del Fovissste, Agustín Rodríguez, dio a conocer que a partir del 7 de diciembre arranca el programa de convertir los créditos de UMAS a pesos.





“En respuesta a una demanda social que han externado trabajadores del estado”.

HAY 650 MIL VIVIENDAS ABANDONADAS

Meyer indicó que en México hay 650 mil viviendas abandonadas, lo que equivaldría a la zona metropolitana de Puebla.

Por su parte, el presidente López Obrador dijo que el abandono de las viviendas se debe a la política neoliberal y a la corrupción.

“Imaginense 600 mil viviendas o departamentos abandonadas, por qué, por la corrupción que imperó durante todo el periodo neoliberal, hay que estarlo recordando porque no se internaliza todavía en toda la población, la mayoría sí, pero todavía hay quienes no asimilan el daño tan grande que causó la política neoliberal y la corrupción en el país, hay que estar refrescando la memoria”, dijo el mandatario.

ROMO ACORDÓ DOS AÑOS EN EL GOBIERNO: AMLO

Sobre la renuncia de Alfonso Romo, el presidente López Obrador dijo que desde el principio acordaron que solo estaría en el gobierno federal durante dos años.

“Convenimos desde el principio que estaría dos años y se cumplió el plazo, me dijo bueno, acepto pero dos años y todavía a principios de este año me recordó eso y le dije sí, pero falta todavía este año y se cumplieron los dos años. Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo si no el encargo”, dijo el jefe del Ejecutivo al ser cuestionado sobre su salida de la 4T.

Ya no quiere estar en el gobierno y es porque cada persona tiene su criterio

El presidente López Obrador dijo que el puesto de coordinador de la Oficina de Presidencia desaparece y que con ello van a ahorrar dinero. “Ya no hace falta esa oficina”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ explicó las razones por las que Alfonso Romo deja la Coordinación de la Oficina de la Presidenciahttps://t.co/WC2fWG3H1J pic.twitter.com/qIEuYnoyEW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 3, 2020

El presidente López Obrador anunció que se presentará otro cambio en su gobierno, en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y se dará a conocer mañana viernes junto con las propuestas para el puesto de vicegobernador del Banco de México, el cual estará a cargo de una mujer.

“Ahí nada más hay una mujer, todos son hombres, entonces vamos a procurar que sea una mujer, mañana la propuesta que voy a enviar al Senado”.

MOCTEZUMA ANALIZA CON MAESTROS EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES: AMLO

Sobre el anuncio del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, del posible regreso a clases presenciales en enero, el jefe del Ejecutivo dijo que el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, está analizando el tema con los maestros para el retorno a las aulas de manera segura.

“Se está buscando la forma del regreso presencial a clases, eso lo está analizando, lo está comentando con maestros Esteban Moctezuma, cuando se tenga una respuesta se va a anunciar cuándo se regresa a clases, de qué manera. Desde luego hay que considerar primero los estados donde ya hay semáforo verde, tenemos dos estados con semáforo verde, Campeche y Chiapas, y otros que pueden entrar a semáforo verde e ir normalizando la situación educativa en el país, que nos importa mucho”, dijo el mandatario.