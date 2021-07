Estoy por concluir la iniciativa sobre la reforma político electoral: Monreal

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal anunció que este fin de semana se enfocará a concluir la iniciativa de reforma electoral que ha sido ampliamente anunciada.

En un breve mensaje a través de sus redes sociales dijo que se trata de un arduo trabajo en el que también laborará en diversos temas pendientes de la agenda legislativa.

Revelará detalles pronto.

“Estoy por concluir la iniciativa, el sábado y domingo lo voy a ver, sobre la reforma política electoral y otra más de reformas constitucionales y legales de los tres años, así que tenemos bastante trabajo para bien de quienes estén enterados y quieran conocer lo que pensamos acerca de estos problemas fundamentales”.

Luego de anunciar que está por presentar su nuevo libro sobre el campo mexicano, dijo que la inseguridad en el país y la situación del campo nacional son los grandes pendientes de la administración actual en estos momentos.

“Considero que el campo junto con la seguridad pública del país son las principales asignaturas pendientes que tenemos, lo vamos a resolver”.

También se refirió a su trabajo de investigación sobre el campo y sus orígenes familiares en ese entorno.

“Recién terminé el ultimo de mis trabajos de investigación que se llama: Otro campo es Posible. Mi origen es campesino, fuimos 14 de familia, en una comunidad que se llama Puebla del Palmar, cerca de Plateros, en Fresnillo, Zacatecas. Me siento muy orgulloso de mi origen y me faltaba escribir sobre el campo. Para mi es una de las asignaturas pendientes en este momento. En el sistema agropecuario, en el agro mexicano hay un anhelo y una esperanza de reivindicar al campo mexicano, además no es un problema, es un acierto, una posibilidad de éxito”.