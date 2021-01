Extradita México a EU a hombre que defraudó a bancos norteamericanos

Ciudad de México.-- El presunto estafador de nacionalidad mexicana José “S” fue entregado en extradición por el gobierno federal a los Estados Unidos.

La Corte Federal de Distrito para el Distrito de Nueva Jersey lo requiere para procesarlo por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa para cometer fraude y robo de identidad calificado.

José “S” era presunto integrante de un grupo delictivo que defraudó a diversas instituciones financieras de Estados Unidos por más de 615,000 dólares.

El reclamado y sus cómplices obtuvieron ilegalmente la información de tarjetas de crédito y fabricaron tarjetas falsas que fueron utilizadas para extraer fondos de cajeros automáticos y para adquirir bienes y pagar servicios en los Estados Unidos .

Entre las instituciones defraudadas se encuentran U.S. Bank National Association, BMO Harris Bank N.A., Bank of America, N.A., JP Morgan Chase Bank, N.A. TD Bank, Beneficial Bancorp Inc y Wells Fargo Bank N.A.