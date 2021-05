Falta de agua complica sofocación de incendio en Jalisco

Zapopan, Jal.- La falta de agua en la colonia Villas de Guadalupe complicó los trabajos para sofocar un incendio.

Riesgo latente de que se propagara

La emergencia ocurrió la tarde de este domingo 23 de mayo en un lote de autopartes ubicado en la carretera Saltillo y la calle Casiano Torres.

Pablo González es el propietario del inmueble, y en entrevista para Azteca Noticias, dijo que su colonia se quedó sin agua desde hace meses y eso complicó las labores para apagar las llamas: “Ese es uno de los detalles, porque si hubiera habido agua nosotros hubiéramos apagado poco a poco el incendio; pero no, no hay nada, tenemos como dos meses que no nos cayó una sola gota de agua. Los extintores nos ayudó un poco pero en eso llegaron los bomberos y fue del modo que acabaron con el incendio”.

Hasta este lunes, en el lugar se veía cómo humeaban entre los escombros decenas de autopartes que resultaron afectadas.

Una grave contaminación por quema de neumáticos

Además, hay llantas y pastizales que también se quemaron en medio del arroyo.

Entre las pérdidas materiales se cuentan tanques de combustible, pues quienes trabajan en el lugar siniestrado y quienes viven en la zona, aseguran que no es la primera vez que le prenden fuego de manera intencional a este punto de la colonia Villas de Guadalupe.

“Hay personas que queman basura, y el fuego se vino porque hay pura maleza y zacate, un factor que generó se fuera prendiendo todo. Lo más peligroso era la llantera que almacenamos y en eso se enfocaron más los bomberos"; comentó Pablo, el propietario del lote.

Durante la cobertura informativa, el equipo de Azteca Noticias vio a pepenadores caminar entre los escombros.

Ninguna persona resultó lesionada

Cerca del lugar del incendio, hay árboles que quedaron reducidos a cenizas. Se trata del segundo incendio registrado en la zona y que estuvo muy cerca de propagarse debido a la falta de agua.