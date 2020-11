Gamer compró PlayStation 5 por internet y le llegó una caja rellena de ladrillos

Todos hemos tenido experiencias decepcionantes en la vida, ¿pero se imaginan gastar 14 mil pesos en un dispositivo de alta tecnología y recibir en su lugar una caja de ladrillos?

Pues así ocurrió en España, donde un hombre que ordenó un Play Station 5 jamás recibió su consola, sino sólo unos cuantos bloques de arcilla.

A través de redes sociales, el usuario de Twitter Katron69 expuso el caso y pidió ayuda para que se difundiera su historia, ya que, según él, el servicio de paquetería que le llevó la consola no quiso responsabilizarse de lo ocurrido.

"@VideojuegosGAME @CTTExpressES quiero ahora mismo una puñetera respuesta de por qué me he gastado 399,99€ en unos ladrillos... La empresa CTT según ellos no se responsabiliza y se lo acaban de dar así a mí mujer... espero una compensación Game porque esto es de vergüenza”, escribió el ya citado personaje en redes sociales.

@VideojuegosGAME @CTTExpressES quiero ahora mismo una puñetera respuesta de porqué me he gastado 399,99€ en unos ladrillos... La empresa CTT según ellos no se responsabilizan y se lo acaban de dar así a mí mujer.. espero una compensación Game porque ésto es de vergüenza pic.twitter.com/iHbdEtjhju — Katron (@katron69) November 20, 2020

Horas después, Katron69 publicó otros tuits para agradecer por el apoyo y la difusión que se le había dado a su caso y posteriormente comunicó que la gente de GAME lo había tratado de buena manera para ayudarle a resolver su situación.

Cabe recordar que la única forma de adquirir el Play Station 5 es en línea, puesto que Sony tomó la decisión de que su producto no estuviera disponible en tiendas físicas para evitar aglomeraciones dada la situación con la pandemia del coronavirus.